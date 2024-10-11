Воины ВСУ рассказали об уникальной технике, которая спасла их во время боев на Курщине

В Курщине ситуация обострилась. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Россия перебросила около 50 тысяч военных в эту область, ослабив свои позиции по другим направлениям фронта в Украине.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Что известно о ситуации на Курщине

В частности известно, что это облегчило оборону украинским защитникам на Запорожском, Херсонском и Краматорском направлениях. Ранее мониторинговая группа DeepState заявила, что войска Российской Федереации "продавили" левый фланг Курской группировки Сил обороны Украины - в районе Новоивановки, где вступать в бой пришлось артиллеристам и дронникам.

По данным DeepState, россияне стянули немало дополнительной техники и силы, чтобы закрепиться еще и районе Зеленого Пути. В то же время по сообщению ВСУ, ситуация на Курщине остается сложной, но контролируемой, где враг во время штурма понес немалые потери.

Военные рассказали об уникальной военной технике

Воины 95-й десатно-штурмовой бригады рассказали, как уничтожили россиян в одном из ключевых населенных пунктов. Помогла в этом техника, предоставленная Украине союзниками. В настоящее время наступление украинских сил на российской территории замедлилось. Потому что россияне подтянули подкрепление. Но вытеснить наших воинов из Курщины они не могут до сих пор.

Курская область

После боев под Торецком легенадрная 95-ка стала вторым эшелоном, который заходил на Курщину. И их подкрепили немецкими машинами Marder и это очень существенно им помогло в боях.

На кадрах видно, как Marder разбивает вдребезги здания, где укрепились россияне на севере Курщины. Тогда это видео разлетелось по соцсетям. А теперь воины рассказывают подробности.

"Ребята были на первом этаже. А я работал по второму. То ручонки немного тряслись, чтобы, не дай Бог, вниз не опустить", - говорит „Шершень“, военнослужащий 95 бригады.

"Шершень"

20-ти мимиметровую пушку десантники еще называют снайперской, потому что позволяет стрелять по врагу с дальнего расстояния. Но в том бою экипаж подошел очень близко к зданию.

Добраться до врага так близко и не думать о том, что враг будет стрелять в ответ. В этой машине - это возможно. В Marder благодаря надежной броне воины чувствуют себя уверенно. Она спасала и от FPV, и от осколков вражеских снарядов.

"Мы не переживали, что она где-то подорвется. Прошьет нам что-то. Мы спокойно выезжали", - говорит „Соник“, командир боевой машины 95-й бригады.

На этой машине десант может заехать и высадиться непосредственно на поле боя. Правильная высадка штурмовиков - это уже половина успеха, говорит «Шершень». Знает, потому что и сам был в пехоте.

Этот легкобронированный танк, а именно так немцы называют эту машину, спас не одну жизнь. Потому что экипажи Marder вывозят раненых. Машина еще и достаточно мобильная. Единственный минус - это их количество. Партнеры передали на все ВСУ чуть больше сотни таких машин.

95 бригада - одна из последних бригад, которая получила Marder и отправилась на них штурмовать Курщину. Военные говорят, что Marder против БТР, это - как "Мерседес".

Marder

Экипаж этой машины – бывшие штурмовики. Парни полтора года были в пехоте. "Соник" родом из Крыма, "Кабан" – из Харькова, а "Шершень" – из Часового Яра. Их объединила война и маруновый берет. Но больше всего – желание выгнать врага со своего дома и поддержать своих побратымов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Курщине горячо! Враг пошел в наступление и имеет планы! Как 95-я бригада на "Мардере" уничтожает окупантов

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