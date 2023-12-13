Воины ВСУ рассказали, в каком оружии нуждаются: "У врага — это массовое производство"

Украинские бойцы нуждаются в как можно больше FPV-дронов, которые уничтожают врага и его технику. У оккупантов такое оружие сейчас в массовом производстве.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Военные 108-й бригады ТРО Днепропетровщины, защищающие Запорожское направление, говорят – FPV-дроны крайне нужны на фронте. Украинские бойцы научились использовать это высокоточное оружие раньше врага. Но сейчас у россиян такой техники немало

"У врага массовое производство, доступ к Китаю, к комплектующим. Но при массовом производстве никто на качество не смотрит, это нас почти спасает", — говорит заместитель командира 102 батальона 108 бригады ТРО "Мешик".

В.о. заместителя командира 102 батальона 108 бригады ТРО "Мешик".

Боец с позывным "Леший" сейчас запускает дроны по оккупантам. Войну мужчина начинал в роте контрдиверсионной борьбы 108 бригады и всегда хотел работать с дронами.

В своей работе пилоты FPV-дронов используют три вида боеприпасов - осколочные, фугасные и зажигательные. В рюкзаке пилота, который весит около 30 килограммов, такого добра немало.

Чтобы птички-убийцы смогли уничтожить как можно больше врагов - на передовой нужны пилоты. И лучше всего, говорят военные, это получается у людей, которые увлекаются компьютерными играми

"Кто занимается играми различными на джойстике, им гораздо проще, потому что у них отработана моторика пальцев и они знают, что каждый палец за что-то отвечает", - говорит военный Николай.

Пилоты FPV-дрона

И.о. заместителя командира 102 батальона 108 бригады ТРО "Мешик" добавляет, что во время отбора на пилотов дронов первое о чем спрашивают потенциальных кандидатов - это об увлечении компьютерными играми.

Сейчас в Украине действует мощная государственная программа "Армия дронов". Еженедельно на фронт отправляют сотни беспилотников.

Напомним, ВСУ показали точные удары по оккупантам под Бахмутом из дронов.

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