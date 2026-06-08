Воины ВСУ спасли из полного окружения трех раненых побратимов: невероятная история (видео)

НРК, который спасает воинов на передовой / © ТСН

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Современная война технологий на Запорожском направлении вышла на совершенно новый уровень. Когда трое украинских военных во время ожесточенного боя получили ранения и оказались в плотном окружении врага без всяких шансов на выживание, на помощь им пришла беспилотная техника. Бойцы легендарной 5-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) разработали и успешно провели уникальную операцию по спасению собратьев, привлекая наземный роботизированный комплекс (НРК) и тяжелые воздушные бомбардировщики.

Об ожесточенном бое, минных ловушках и спасении под прикрытием железных помощников — в материале корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Как планировали операцию в окружении

Уникальные кадры ликвидации окружения и эвакуации зафиксировали камеры беспилотников Сил обороны. Трое украинских защитников-смежников оказались заблокированными в лесополосе, которую со всех сторон контролировали российские оккупанты. Ситуация была критической, ведь единственный путь к отступлению перекрывал вражеский дот.

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«Лысый», военнослужащий 5-й ОШБр: «Буквально в 500 метрах от позиции, позади, была единственная дорога, которая выводила с той позиции. Там был дот. Пидары там уже прошли, закрепились в том доте и с другой стороны в посадке».

Вся окружающая местность была не просто под плотным огневым контролем врага, но и густо засеяна противопехотными минами. Спасательную операцию штаб подразделения распланировал за считанные часы. Чтобы отвлечь внимание россиян и заставить их спрятаться в норы, в небо подняли тяжелый украинский гексакоптер «Вампир», который начал методично выжигать вражеские позиции.

«Лысый» об огневом прикрытии: «Он сбросил на ДОТ тогда ТМ-ку (противотанковую мину), перезарядился и сбросил еще одну в посадку».

Пока оккупанты приходили в себя от мощных взрывов тяжелого воздушного бомбера, на штурм единственной дороги двинулся наземный роботизированный комплекс 5-й штурмовой. Бронированный робот прорывался вперед, несмотря на взрывы под собственными колесами. Когда НРК двигался к окруженным, он подорвался на противопехотной мине типа «Лепесток», но продолжил уверенное движение. Назад железный эвакуатор возвращался уже с ранеными бойцами на борту — и снова наехал на очередной «Лепесток». Однако благодаря прочной броне робота сами военнослужащие не получили никаких новых поражений или осколочных ранений.

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15 километров пешком за роботом и трофейная броня

Благодаря мужеству операторов и прочности НРК с поля боя удалось успешно вывезти трех защитников. Двое из них были неходячими из-за тяжелых травм, поэтому их пристегнули на платформу робота, а третий боец, который имел легкое ранение, самостоятельно оказывался на ногах. Этот защитник под вражескими обстрелами пешком выходил за роботом долгие 15 километров, ориентируясь на движение металлического спасителя.

НРК на фронте / © ТСН

Уже в безопасной зоне спасенных бойцов пересадили на бронетранспортер, который также имеет свою уникальную историю. Эту бронемашину штурмовики 5-й бригады незадолго до этого отобрали у оккупантов во время боя. Россияне пытались прорвать линию обороны на технике, но ВСУ успешно остановили вражеский штурм — и снова с помощью боевого наземного робота, на котором установлено мощное западное вооружение.

«Лектор», военнослужащий 5-й ОШБр: «На нем установлен американский пулемет Браунинг калибра 12,7 мм — это очень серьезный аргумент на фронте».

Железные логисты фронта: «разбирают» дома с оккупантами

Военные делятся, что из-за бешеной плотности вражеских FPV-дронов в небе над Запорожьем доехать или банально дойти пешком до передовых позиций людям сейчас практически нереально. Чтобы попасть на «ноль» для ротации, живой пехоте приходится днями ждать экстремально плохую погоду — сильные ливни или туманы, которые ослепляют вражеские камеры.

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В период этого вынужденного штиля всю критическую логистику на себя забирают именно наземные дроны.

«Лектор» о новой роли НРК на линии фронта: «Сейчас враг очень активно перерезает логистику, нет возможности подвозить БК, провизию. Соответственно, сейчас эта функция почти полностью легла на НРК».

Кроме эвакуации раненых и подвоза еды и боеприпасов, наземные роботизированные комплексы успешно выполняют и прямые штурмовые задачи. Они зачищают дороги, дистанционно минируют пути и во взаимодействии с аэроразведкой уничтожают огневые точки врага.

«Лектор» о боевом применении роботов: «Очень много ждунов уничтожили на дорогах, СВУ (самодельные взрывные устройства) отрабатывали. Также отрабатывали во взаимодействии с другими подразделениями. Нам передали инфу, что по тем координатам есть дом, в котором зашкирился противник. Мы подъезжаем, наносим огневое поражение по тому дому, по сути разбираем тот дом и откатываемся назад».

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Всего с начала года наземные дроны 5-й отдельной штурмовой бригады уничтожили уже десятки единиц тяжелой российской техники на Запорожском направлении и помогли успешно вывезти из самого ада линии соприкосновения около сотни украинских побратимов. Роботизированные комплексы ежедневно идут в бой там, где человеку выжить физически невозможно.

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