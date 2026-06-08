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Воины ВСУ спасли из полного окружения трех раненых побратимов: невероятная история (видео)
Уникальная операция в Запорожье: бойцы 5-й ОШБр с помощью наземного робота и тяжелого гексакоптера «Вампир» вырвали из полного окружения трех раненых собратьев.
Современная война технологий на Запорожском направлении вышла на совершенно новый уровень. Когда трое украинских военных во время ожесточенного боя получили ранения и оказались в плотном окружении врага без всяких шансов на выживание, на помощь им пришла беспилотная техника. Бойцы легендарной 5-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) разработали и успешно провели уникальную операцию по спасению собратьев, привлекая наземный роботизированный комплекс (НРК) и тяжелые воздушные бомбардировщики.
Об ожесточенном бое, минных ловушках и спасении под прикрытием железных помощников — в материале корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.
Как планировали операцию в окружении
Уникальные кадры ликвидации окружения и эвакуации зафиксировали камеры беспилотников Сил обороны. Трое украинских защитников-смежников оказались заблокированными в лесополосе, которую со всех сторон контролировали российские оккупанты. Ситуация была критической, ведь единственный путь к отступлению перекрывал вражеский дот.
«Лысый», военнослужащий 5-й ОШБр: «Буквально в 500 метрах от позиции, позади, была единственная дорога, которая выводила с той позиции. Там был дот. Пидары там уже прошли, закрепились в том доте и с другой стороны в посадке».
Вся окружающая местность была не просто под плотным огневым контролем врага, но и густо засеяна противопехотными минами. Спасательную операцию штаб подразделения распланировал за считанные часы. Чтобы отвлечь внимание россиян и заставить их спрятаться в норы, в небо подняли тяжелый украинский гексакоптер «Вампир», который начал методично выжигать вражеские позиции.
«Лысый» об огневом прикрытии: «Он сбросил на ДОТ тогда ТМ-ку (противотанковую мину), перезарядился и сбросил еще одну в посадку».
Пока оккупанты приходили в себя от мощных взрывов тяжелого воздушного бомбера, на штурм единственной дороги двинулся наземный роботизированный комплекс 5-й штурмовой. Бронированный робот прорывался вперед, несмотря на взрывы под собственными колесами. Когда НРК двигался к окруженным, он подорвался на противопехотной мине типа «Лепесток», но продолжил уверенное движение. Назад железный эвакуатор возвращался уже с ранеными бойцами на борту — и снова наехал на очередной «Лепесток». Однако благодаря прочной броне робота сами военнослужащие не получили никаких новых поражений или осколочных ранений.
15 километров пешком за роботом и трофейная броня
Благодаря мужеству операторов и прочности НРК с поля боя удалось успешно вывезти трех защитников. Двое из них были неходячими из-за тяжелых травм, поэтому их пристегнули на платформу робота, а третий боец, который имел легкое ранение, самостоятельно оказывался на ногах. Этот защитник под вражескими обстрелами пешком выходил за роботом долгие 15 километров, ориентируясь на движение металлического спасителя.
Уже в безопасной зоне спасенных бойцов пересадили на бронетранспортер, который также имеет свою уникальную историю. Эту бронемашину штурмовики 5-й бригады незадолго до этого отобрали у оккупантов во время боя. Россияне пытались прорвать линию обороны на технике, но ВСУ успешно остановили вражеский штурм — и снова с помощью боевого наземного робота, на котором установлено мощное западное вооружение.
«Лектор», военнослужащий 5-й ОШБр: «На нем установлен американский пулемет Браунинг калибра 12,7 мм — это очень серьезный аргумент на фронте».
Железные логисты фронта: «разбирают» дома с оккупантами
Военные делятся, что из-за бешеной плотности вражеских FPV-дронов в небе над Запорожьем доехать или банально дойти пешком до передовых позиций людям сейчас практически нереально. Чтобы попасть на «ноль» для ротации, живой пехоте приходится днями ждать экстремально плохую погоду — сильные ливни или туманы, которые ослепляют вражеские камеры.
В период этого вынужденного штиля всю критическую логистику на себя забирают именно наземные дроны.
«Лектор» о новой роли НРК на линии фронта: «Сейчас враг очень активно перерезает логистику, нет возможности подвозить БК, провизию. Соответственно, сейчас эта функция почти полностью легла на НРК».
Кроме эвакуации раненых и подвоза еды и боеприпасов, наземные роботизированные комплексы успешно выполняют и прямые штурмовые задачи. Они зачищают дороги, дистанционно минируют пути и во взаимодействии с аэроразведкой уничтожают огневые точки врага.
«Лектор» о боевом применении роботов: «Очень много ждунов уничтожили на дорогах, СВУ (самодельные взрывные устройства) отрабатывали. Также отрабатывали во взаимодействии с другими подразделениями. Нам передали инфу, что по тем координатам есть дом, в котором зашкирился противник. Мы подъезжаем, наносим огневое поражение по тому дому, по сути разбираем тот дом и откатываемся назад».
Всего с начала года наземные дроны 5-й отдельной штурмовой бригады уничтожили уже десятки единиц тяжелой российской техники на Запорожском направлении и помогли успешно вывезти из самого ада линии соприкосновения около сотни украинских побратимов. Роботизированные комплексы ежедневно идут в бой там, где человеку выжить физически невозможно.
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