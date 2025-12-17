Воины ВСУ уничтожили российские "Солнцепек" и "Град": история, которая поражает

"Фурия" в небе / © ТСН

Авиационный комплекс с красноречивым названием «Фурия» стал настоящим ужасом для оккупантов на южном фронте. Он стартует так же легко, как бумажный самолетик, но видит то, что надежно скрыто от человеческого глаза за десятки километров.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Аэроразведчики 44-й бригады открыли сбор на ремонт и обновление техники, чтобы иметь возможность вовремя проводить ротации и продолжать уничтожать врага. QR-код для поддержки защитников вы видите на своих экранах. Каждая гривна помогает «Фуриям» видеть дальше, а нашим пушкарям бить точнее.

QR-код для поддержки защитников / © ТСН

«Фурия» против РЭБ и «жирные» цели врага

Украинский самолет — настоящий невидимый воин. Он устойчив к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и способен залетать глубоко в тыл противника.

«Дальность полета, маневренность и незаметность. Вы видите небольшие габариты — этот самолетик может летать до 50 километров от точки взлета, имеет достаточно неплохую камеру», — рассказывает оператор БПЛА с позывным Fox.

Благодаря «птичке» артиллеристы 44-й бригады видят каждое движение оккупантов. Недавно «Фурия» помогла поймать чрезвычайно редкую и опасную цель — тяжелую огнеметную систему «Сонцепёк».

«Мы его уничтожили с первого выстрела. Ни машины, ни личного состава не осталось», — отчитывается аэроразведчик «Музыка».

Также в списке недавних побед — вражеская система «Град», которую засекли непосредственно во время залпов. Бойцы мгновенно изменили приоритет и уничтожили установку.

Работа над оккупированной территорией

«Фурия» проводит в небе по несколько часов, мониторя ситуацию не только на линии разграничения, но и над захваченными селами, например Копани. Операторы видят все: от скоплений пехоты возле пушек до следов тяжелой техники, ведущих к скрытым складам боеприпасов.

Оккупанты свирепствуют и пытаются атаковать украинских разведчиков всеми методами. Бойцы показывают остатки российских FPV-дронов, которыми враг пытается попасть в экипажи. На некоторых из них захватчики оставляют циничные надписи, например «за деньги да».

Опасность за пределами неба

Выезд с позиций — не менее рискованная часть работы. Дороги постоянно простреливаются, а в воздухе подстерегают вражеские дроны-камикадзе. Во время поездки с журналистами детектор дронов перехватил картинку с российского беспилотника, который кружил совсем рядом.

«Сейчас не та война, что была в 22-м году. Сейчас очень опасно быть водителем. Перехватчик постоянно ловит то „Молнии“, то „Приветы“, то FPV», — говорит водитель бригады под псевдонимом Ким.

Из-за постоянных атак и сложных условий эксплуатации техника аэроразведчиков часто выходит из строя.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АЭРОРАЗВЕДЧИКИ ПОКАЗАЛИ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ в ТИЛУ ВРАГА