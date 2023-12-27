Воины ВСУ во время боя взяли в плен украинца из Запорожья, воевавшего за РФ: его постигла печальная судьба

Пленный погиб во время обстрелов украинских окопов.
Штурмовики 58-й бригады на Угледарском направлении захватили вражеские позиции и, кроме россиян, взяли в плен украинцев из Крыма и Запорожья, которые стали в ряды вражеской армии. Это бывшие заключенные, которым пообещали амнистию, а сделали смертниками в "мясных штурмах".
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.
Как штурмовики готовятся к боям
ТСН увидела, как украинские пилоты отработали по враждебным позициям на одном из направлений Донбасса. Добраться врага по земле после снегопадов и дождя разбитыми дорогами крайне сложно.
Бойцы штурмовой группы рассказали, что готовятся к бою. Получают установки от командиров, проверяют снаряжение и грузятся в бронированные гусеничные М-113. Интересуются бойцы и прогнозом погоды на ближайшие часы.
"Погода должна быть летной для БПЛА, чтобы мы могли видеть как своих, так и силы противника", — говорит воин ВСУ.
Задача этих штурмовиков отразить ранее захваченные россиянами позиции и закрепиться в одной из посадок. Согласно замыслам командиров, это должно сдержать силы оккупантов продвигаться в сторону Угледара из временно оккупированного Никольского.
За действиями штурмовой группы следят на мониторах командного пункта. Артиллерия прикрывает, прицельно попадая по вражескому гранатометчику. В настоящее время штурмовики могут немного отдохнуть перед ближним боем.
Против Украины воюют "зеки" из Крыма и Запорожской области
В ходе прошлых операций эти бойцы взяли в плен россиян, а также заключенных украинцев из Крыма и Запорожья, которым обещали амнистию после полугода службы.
"Мобилизированные зеки из Запорожья. Им пообещали, что если они прослужат полгода, их демобилизуют или амнистию дадут, но там амнистию им никто не дал", — говорит командир роты "Юрист".
Заключенный украинец, поверивший россиянам, прослужил во вражеской армии больше года и оказался в плену. И по иронии судьбы во время передвижения группы попал под российский обстрел.
Минометным огнем россиян, когда враг предпринимал попытки отражения позиции – так называемый контрштурм, этот пленный погиб из-за прямого попадания в окоп.
"Штурмовикам во время этой вылазки удалось захватить вражескую позицию и оттеснить врага на несколько метров. В этот раз без потерь среди своих. Этот день командиры записывают в плюс и уже планируют следующие атаки", — говорит корреспондент ТСН.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Штурмовики на Угледарском направлении захватили враждебные позиции. Среди пленных был "сюрприз"
Напомним, российские оккупанты продолжают штурмы Авдеевки. Бои сверхтяжелые, поскольку враг, в отличие от нас, не экономит снарядов и массово использует дроны-камикадзе и самолеты-бомбардировщики.
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