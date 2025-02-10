Воины ВСУ впервые рассказали об ударах по аэродрому "Энгельс-2" и уничтожении нефтебаз в РФ: видео

Взрывы на российских аэродромах, нефтебазах, заводах, уничтоженные вражеские эшелоны с горючим – это работа и 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Сил беспилотных систем. Его подразделения работают по всей линии фронта и сотнями уничтожают технику оккупантов. А еще проводят операции по глубинному поражению на территории России и уничтожают вражеские стратегические объекты.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

"Нам надо все делать максимально быстро, потому что враг тоже все понимает, работают разведчики их, времени нам мало на подготовку, чем быстрее все выполним, тем будет лучший результат и цель вероятнее будет поражена", – объясняет "Физрук“, командир отделения 14-го отдельного полка БПАК СБС.

Воины ВСУ

Как только подтвердят цель – работа начинается. Показать запуск дрона-камикадзе с системой самонаведения ТСН не может из соображений безопасности. А вот последствия его работы – охотно. Это – подбитый эшелон, который должен был доставить тысячи тонн горючего оккупантам на Запорожское направление, но у Сил обороны были другие планы. СБУ подорвала пути и остановила поезд, а операторы 14-го полка ударили по главной и хвостовой части дронами-камикадзе. Далее уже неподвижную мишень добивали "Хаймарсами", которые корректировали операторы из ГУР.

"Это был важный логистический путь, которым противник обеспечивал подвоз боеприпасов, горючего и всего, что надо было для переднего края противника. Эта железнодорожная ветка была остановлена как минимум на неделю", – объясняет "Псих", командир роты 14-го отдельного полка БПАК СБС.

Запуск дрона

Но любая удачная работа по уничтожению начинается с разведки, говорят бойцы. Поэтому работают вместе. За разведку в 14-м полку отвечает, в том числе, и "Кавун". По позывному легко догадаться, откуда этот боец. "Кавун" из Херсона. Выбрался из оккупации, присоединился к ВСУ. Беспилотники выбрал, потому что, говорит, понял, сейчас они – самое эффективное оружие. Задача "Кавуна" – скоординировать работу всего подразделения.

Дальше уже работа коллективная. Кто-то из бойцов собирает и запускает разведывательные крылья, другие – корректируют. "Энди" следит за мониторами, он – глаза подразделения.

Они поражают особо важные цели, как в зоне боевых действий, так и на территории России. Среди подтвержденных на счету 14-го полка только за последний месяц – Смоленский авиационный завод, военный аэродром "Энгельс-2" и нефтебаза "Кристалл", расположенная рядом. А еще – десятки российских систем ПВО, эшелоны с горючим, тяжелая техника. Это лишь те операции, о которых уже можно говорить вслух. Взрывных подарков для врага, говорят ребята, у них еще немало.

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