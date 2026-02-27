Воины ВСУ зашли в тыл врага на границе двух областей: видео

Война в Украине

Реклама

На стыке двух областей — Днепропетровской и Запорожской — продолжается активная фаза продвижения украинских Десантно-штурмовых войск. Полесские десантники 95-й бригады уже взяли под контроль восемь населенных пунктов и продолжают вытеснять врага. Несмотря на то, что оккупантов здесь в пять раз больше, украинские воины используют слабые места противника и захватывают в плен даже российских пилотов.

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко видела, как готовилась эта тайная операция.

Удар в слабое место

Операцию по выходу в тыл врага на пересечении двух областей готовили почти месяц в строгой тайне. Десантники воспользовались не только удачной погодой, но и техническими проблемами оккупантов — масштабным отключением «Старлинков» в подразделениях РФ.

Реклама

«Грек», командир отдельного 13-го батальона 95-й ДШБ: «Направление выбрано очень удачно. Противник здесь слабый, преимущественно мотострелковые подразделения. Их командиры докладывали „наверх“ об успехах, которые не соответствовали действительности. Сейчас мы используем этот имеющийся успех и продолжаем продвигаться, параллельно уничтожая врага».

По словам десантников, продвижение настолько стремительное, что вражеские пилоты БПЛА не успевают развернуться и вынуждены постоянно перемещаться или сдаваться в плен.

История оккупанта с Амура

Одним из трофеев штурма стал российский солдат Алексей. Мужчина родом из Амурской области, до войны работал на железной дороге. Его история — классический пример того, как Кремль «утилизирует» своих граждан: двухнедельное обучение на Сахалине, перелет в оккупированный Мариуполь, мотоцикл и окоп под огнем украинских десантников.

Алексей, пленный оккупант: «Слышу украинские голоса, мужчины разговаривают. Я их окликнул: „Ребята, не стреляйте!“. Вылез спокойно, показал, где оружие, рация. Короче, сдался. Я не люблю воевать, я не хочу войны. Если бы не тюрьма и мне бы по пьяни контракт не подсунули — я бы здесь не был».

Реклама

Десантники отмечают, что оккупантов на этом участке значительно больше — иногда на одного украинского штурмовика приходится до пяти военнослужащих РФ. Однако качество подготовки и мотивация украинцев нивелируют это преимущество.

Что дальше?

Продвижение на границе областей — это прежде всего шаг на опережение планов врага, который готовил наступление на Запорожье. Глобальная цель Сил Обороны — полностью вытеснить оккупантов с административной границы Днепропетровщины.

Однако военные предостерегают: враг начинает подтягивать резервы. На этот участок перебрасывают мощное российское подразделение пилотов «Рубикон», известное своей способностью перебивать логистические пути. Поэтому борьба за каждый метр украинской земли становится еще более ожесточенной.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ГЛЯДИТЕ, КОГО ПОЛУЧИЛИ десантники на ЗАПОРОЖСКОМ НАПРАВЛЕНИИ! Первые слова ПОЛОНЕННЫХ