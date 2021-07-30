"Вокруг была паника, кричали дети": украинцы рассказали, как бежали из турецкого Ичмелера

"Вокруг была паника, кричали дети": украинцы рассказали, как бежали из турецкого Ичмелера

Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился на большой территории.

Лесные пожары в Турции добрались до курортного города Мармарис. Сухая и жаркая погода только способствует распространению огня рекордными темпами.

Как сообщает корреспондент ТСН.ua, украинцы, которые сейчас находятся на курортах, где горит, собирают свои вещи и оставляют города.

Так, турист Дмитрий рассказал нам, что в небольшом поселке Ичмевир, что под Мармарисом, бушуют пожары. Тушить пламя помогают дополнительные отряды чрезвычайников. Привлекли и авиацию.

"Ситуация в 15.00 была контролируемой. Вертолет носил воду из моря, справлялся. Однако начался ветер, поэтому он не успевал работать. Уже в 16.00 все вышло из-под контроля. Пожар был у нас. За 10 минут ситуация резко изменилась. Мы решили оставить отель. Взяли только технику, документы, воду. Когда вышли из отеля, то увидели, как горело все. Я увидел огненное торнадо, метров 50 высотой", — поделился Дмитрий.

Затем, по словам мужчины, они взяли электроскутер и поехали на набережную.

"Вокруг была паника — люди с чемоданами, кричали дети, все в пепле, дышать довольно трудно стало. Все почему-то на машинах начали ехать в Турунч. На набережной начали работать лодки, перевозившие людей в Мармарис. Но не бесплатно, как оказалось. Мы не смогли сесть в лодку, потому что не было наличных, только карта. К счастью, турки дали нам 100 лир. в Мармарисе ситуация тоже была напряженной, но без паники. Там стояли палатки, давали воду", — добавил Дмитрий.

Сейчас, по словам украинца, лес тлеет, сильного пожара нет, только единичные вспышки.

Туристы также заметили, что на пальмах начали гореть старые листья.

Напомним, первые сообщения о стихии появились 28 июля. Один из самых сильных пожаров возник в районе Манавгата, который находится в 76 километрах от города Анталия.

Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания стихии и тушения лесных пожаров. При этом в парламенте Турции заверили, что, несмотря на то, что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

Власти Турции назвали лесные пожары, охватившие страну, национальной катастрофой. Представитель турецкого президента Ибрагим Калин заявил, что власти уже начали расследование причин происходящего.

Речь идет о многочисленных очагах возгораний в 17 различных провинциях страны.

Власти Турции считают, что пожары могли возникнуть в результате поджогов. Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что правительство будет искать виновных.

По последним данным, пострадали более 180 человек, трое погибли.

Местные говорят, что уже давно не видели таких пожаров. От масштабных пожаров страдают и животные.

"Деревья, животные, дома, кора. У нас горят легкие, наша страна разрушается!" — пишут в Twitter местные.

Таких лесных пожаров здесь не помнят: какая сейчас ситуация в охваченной огнем Турции

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку