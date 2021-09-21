Вокруг вулкана на Канарах создали зону отчуждения: как только лава попадет в море, образуются ядовитые испарения

Вокруг вулкана на Канарах создали зону отчуждения: как только лава попадет в море, образуются ядовитые испарения

Эвакуировать поселка вокруг вулкана начали еще в воскресенье, сейчас количество отселенных уже превысило 5000

Из-за чрезвычайной ситуации на Канарах испанский премьер отменил визит на Генассамблею ООН. На острове Ла Пальма уже третьи сутки продолжается извержение вулкана. Эвакуировали жителей четырех поселков — это почти 5000 человек и еще несколько сотен туристов.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Ночью это выглядит как разлом в сам ад. Днем — разглядеть опустошенную вулканом территорию лучше всего с воздуха. Черные потоки лавы идут на ближайшие поселки, уже более сотни домов сгорели дотла. Для того, что вылетает в воздух с вулкана, а затем оседает на землю — есть отдельное слово, Терф. С греческого — пепел. Это опасно для людей и скота. Тяжелым, вонючим воздухом невозможно дышать.

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«Сейчас мы чувствуем себя беспомощными. Что можно сделать с вулканом? Ничего. У нас есть бизнес, у нас есть дом, наши доходы. Оно все там», — говорят местные.

Эвакуировать поселка вокруг вулкана начали еще в воскресенье, сейчас количество отселенных уже превысило 5000, но вероятнее всего возрастет вдвое. С футбольного стадиона, где разбили временный лагерь для вывезенных из-под опасной горы, как и из других частей острова его прекрасно видно. Последний раз Кумбре-Вьеха просыпался полвека назад.

«Вулкан в двухстах метрах от нашего дома был. Дышать там было нечем из-за густой пыли. И они не знают, как долго продлится извержение», — говорят эвакуированы.

Благодаря быстрой эвакуации пока нет сообщений о жертвах или раненых. Но премьер Испании все равно отложил поездку на Генассамблею ООН в Нью-Йорке и появился на пострадавшем острове — навестить эвакуированных.

Единственные на Ла Пальме, кто в восторге от вулкана — туристы, хотя некоторым и пришлось сократить путешествие.

Лава, температура которой тысяча градусов по Цельсию, вот-вот добежит к морю, и это очень волнует испанские власти: ведь из-за реакции с водой и испарения воздуха может стать еще более ядовитые для людей. Сразу, как лава попадет к морю, в небо поднимется густая белая туча. Любой контакт с этим воздухом неизбежно обернется раздраженного глазами, кожей и органами дыхания. Вокруг побережья уже определили временную зону отчуждения, куда никого не пускают.

Новости мира: активность вулкана на Канарах помешала премьеру Испании посетить Генассамблею ООН

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