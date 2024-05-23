"Волчанск превратят в Бахмут": Сапронов о ситуации на Харьковщине

По его информации, в Волчанске идут уличные бои.
Волонтер и бизнесмен Юрий Сапронов, проживающий в Харькове, эксклюзивно для TСН.ua рассказал, какая ситуация сейчас в Харьковской области и что рассказывают украинские защитники.
По его информации, ситуация на направлении на Липцы стабильная. Враг находится, наверное, в 4 километрах от Липцев.
"Ребята (ВСУ. – Ред.) продолжают давление и, мне кажется, что опасности с севера через Гоптовку на Пятихатки и через Стрелечье на Липцы, наверное, нет", – говорит волонтер.
Сапронов добавляет, что в Волчанске идут уличные бои.
"Если по состоянию на позавчера полгорода было у россиян, полгорода у нас, то мы их немножко выбиваем. Но там точно надолго, потому что – уличные бои, многоэтажные дома... Наверное, все-таки Волчанск они превратят, к сожалению, в Бахмут", – подытожил он.
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Сапронов: правда о Харьковщине – риски и сценарии развития. Что умалчивают?
Ранее военный Юрий Федоренко рассказал, что в Волчанске оккупанты пытаются закрепиться в жилой застройке для уличных боев.
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