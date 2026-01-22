Волна землетрясений в Украине: сейсмолог объяснил, ждать ли катастрофических толчков

Украиной прокатилась волна подземных толчков

В Украине участились землетрясения. В декабре подземные толчки зафиксировали на Хмельнитчине в Дунаевецком районе (магнитудой 1,7), а также в Тернопольской области (2,9). В январе снова трясло Хмельнитчину: 19 января было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,5 в Каменец-Подольском районе. Уже 20 января землетрясение произошло в Мукачево — здесь магнитуда подземных толчков составила 2,4.

Подземные толчки были слабыми, но частота землетрясений настораживает украинцев. Некоторые связывают это с «естественными знаками»: мол, Украину накрыл арктический холод, а теперь еще и под землей часто трясет.

ТСН.ua поинтересовался у эксперта, связаны ли между собой землетрясения, произошедшие на Хмельнитчине, Тернопольщине и Мукачево.

Сейсмологи отмечают, что землетрясения на территории Украины это довольно редкая вещь, поэтому к ним высокое внимание, особенно у людей, проживающих вблизи мест, где происходят подземные толчки.

По словам сейсмолога Александра Кендзеры, ранее сведения о землетрясениях, которые происходили на территории Украины, были нечастыми. В основном потому, что не было достаточно информации для того, чтобы сделать точное определение положений очагов землетрясения.

Почему мы стали чаще ощущать землетрясения?

«Сейчас это стало проще сделать, потому что количество станций наблюдения увеличилось, и это дает возможность „отлавливать“ все самые слабые по силе землетрясения, которые происходят в Украине. Более того, можно использовать данные о волнах от землетрясений, которые проявились на Закарпатье, Полтавщине, Тернопольщине или Хмельнитчине. Но главная особенность этих маленьких землетрясений в том, что люди их ощущают довольно слабо, а вот особая аппаратура отлично ощущает. И украинцев просто информируют — произошло землетрясение, но оно никаких угроз не несет», — рассказывает ТСН.ua Александр Кендзера, директор Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины.

К этому ученый добавляет: землетрясения в Украине есть, потому что территория нашего государства пересекает несколько геодинамических зон.

«Поскольку условия среды в этих зонах абсолютно разные, то они зависят и от изменения температур, и внутреннего напряжения земной коры на территории Украины. Все это приводит к тому, что время от времени возникшие и возникающие напряжения, на протяжении даже нескольких веков, я уже не говорю о десятилетиях, проявляются в виде землетрясений. Ничего страшного от этого нет. Разломные изломы сигнализируют о том, что в этом месте накапливается энергия, но она недостаточна, чтобы вызвать действительно сильное землетрясение», — отмечает сейсмолог.

Связаны ли толчки между собой?

Что касается землетрясений, которые были зафиксированы в Хмельницкой, Тернопольской и Мукачево, то Александр Кендзера уверяет, что это отдельные сейсмические зоны и между собой они не связаны.

«Эти землетрясения могут совпадать только по времени, например, происходить последовательно один за другим в декабре и в январе. Но на самом деле тиктоническая основа у этих землетрясений разная. И не важно, как говорится, землетрясение слабое или более мощное, потому что на самом деле землетрясения происходит каждый день, но все они фиксируются только точными сейсмическими станциями. Очередность землетрясений тоже не имеет особого значения, то есть то, что произошло сначала на Тернопольщине, а затем в Мукачево. Все эти соотношения не содержат никакого содержания, кроме одного — тиктонической основы. Почему? Потому что наша планета постоянно двигается, и соответственно будут землетрясения», — говорит ученый.

Александр Кендзера добавляет, что землетрясения в Тернопольской, Хмельницкой и Мукачево не являются предвестником более мощного землетрясения в Украине.

«В Украине могут возникать даже несколько более сильные землетрясения, как то, что было зафиксировано в Мукачево — магнитудой почти в 3, но оно будет не намного сильнее», — уверяет ученый.

Опасность с румынских гор: зона Вранча и мощное землетрясение

А вот более мощное землетрясение, по словам сейсмолога, можно ожидать в Украине из зоны Вранча в Румынии.

«Там действительно активная зона землетрясений и она проявляется по всей территории Украины. Одно время там были сильные и даже разрушительные землетрясения. Думаю, что они будут и в будущем, а вот когда это произойдет, к сожалению, никто не может предвидеть. Земля все время движется и разломные зоны постоянно „потрескивают“, рождая новые землетрясения. К сожалению, предусмотреть землетрясение заранее невозможно, потому что оно возникает в зонах, работающих совершенно отдельно. Земная кора имеет определенные характеристики вязкости и на больших расстояниях напряжения на одних разломах они могут происходить довольно часто, — там быстрее накапливается упругая энергия, а на других, где накапливаются другие напряжения, которые связаны с другими движениями, может вообще длительное время не быть землетрясением, хотя внешние предвестники будут выглядеть так, будто оно может вот-вот произойдет», — объясняет сейсмолог.