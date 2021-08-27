Волновался, как о ранении узнает мать: на Донбассе оккупанты убили защитника и ранили еще одного воина

Волновался, как о ранении узнает мать: на Донбассе оккупанты убили защитника и ранили еще одного воина

Кем был погибший военный, ТСН расскажет завтра.

Погибший на передовой под Донецком и ранен накануне на Светлодарской дуге. Авдеевскую промзону обстреляли из минометов и гранатометов.

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Об этом 27 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Если посмотреть сведения Объединенных сил, то можно увидеть, что обстрелов не так много. Но вот сегодня около полудня убили бойца — это уже восьмой погибший в августе. Это произошло вблизи места, где в День Независимости убили и ранили еще двух бойцов. это — участок фронта под Донецком, недалеко от города Марьинка. Именно на этом участке в результате стрелковых обстрелов, без применения даже тяжелой артиллерии были убиты 5 украинских военнослужащих. С момента, когда боец погиб, прошло меньше 8 часов, а мы имеем правило суток тишины, потому кем был этот военнослужащий, как и за что он воевал, мы вероятно расскажем вам завтра — когда будем уверены, что его семья уже получила эту печальную весть", — говорит корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Что касается нашего раненого бойца, то его травмы нетяжелые, но он больше волновался не за себя, а как о его боевой травме сообщат маме. Бой на этой позиции начался около 11:00 вечера. Врагу удалось ранить одного бойца, но очень легко, он даже сам себя эвакуировал.

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Василий на этой позиции за медика — держит в руках окровавленную футболку собрата Саши. Две маленькие дырочки от автоматной пули. Это еще повезло, по крайней мере не задело кость.

"Даже турникеты не надо было использовать, просто бандажом израильским. Перемотали и поехал, если бы его посадили за руль, то еще бы и сам поехал", — говорит Василий.

Своим подчиненным Ярослав очень доволен. Говорит ранили бойца, когда он выглядел врага в тепловизор. Из больницы командиру уже даже звонил, но пока отдыхает.

Анатолий организовывал доставку раненого в больницу. Говорит, больше всего боец переживал отнюдь не за себя. А о том, как о ранении сказать маме.

Стрельба не смогла испортить бойцам настроение. Уверены — их ранен собрат за несколько недель уже вернется к ним обратно. Обычно по этим позициям бьют из всех видов гранатометов. Но здесь есть вот такие сигнализаторы об опасности.

"На Светлодарскую дугу врагу лучше не заходить, здесь очень опасные собаки породы кане-корсо", — говорит Наталья Нагорная.

Их здесь аж трое — Арчи, Фиби и маленькая Молли. Все три пса — с Луганщины, на войну попали щенками, но это первая взрослая ротация.

Напомним, в течение 23-24 августа украинская армия на Донбассе потерпела две потери от вражеских снайперов. 24 августа, в День Независимости, на Донбассе от пули боевиков погиб старший сержант Вооруженных сил Украины Вячеслав Питько. 23 августа, в День Государственного Флага Украины, от вражеской пули погиб еще один украинский военный — младший сержант Александр Васильевич Аксенов.

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