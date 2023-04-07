Волнений больше, чем в Венеции: актеры-близнецы устроили всеукраинскую премьеру фильма в родном поселке

Премьера ленты "Люксембург, Люксембург" в поселке Близнецы на Харьковщине вызвала настоящий ажиотаж. На входе возле местного дома культуры устлали красную дорожку. Смотреть ленту пришло все село, потому что главные роли сыграли артисты-близнецы, которые родом именно отсюда. Впервые фильм был презентован в сентябре на кинофестивале в Венеции. Впрочем, актеры говорят, что больше всего волновались перед показом в родных Близнюках, говорится в ТСН.

В поселке, где до войны жили три тысячи человек, впервые в Украине будут презентовать фильм режиссера Антонио Лукича «Люксембург. Люксембург». Почти весь поселок собрался на премьеру. "Мне кажется, это прикольно, что первыми в Украине фильм увидят не жители столицы или другого города, а жители пгт Близнюки, откуда родом наши главные герои", — говорит режиссер.

Главные роли в ленте сыграли Амиль и Рамиль Насиров. Братья – участники группы «Курган и Агрегат», но с началом войны занимаются исключительно волонтерством. Фильм режиссер успел снять еще до полномасштабного вторжения. В сентябре прошла премьера на Венецианском кинофестивале. Фактически в Близнюках прошла украинская премьера. Волнений гораздо больше, чем в Венеции – признаются актеры. "Здесь страшнее, чем в Венеции было показывать фильм. В Венеции так немного пофигу. Смотрят итальянцы, сидят и тебе как-то все равно, что они будут думать после этого фильма, а тут нет. Здесь хочется, чтобы понравилось”, – говорят главные герои.

Также читайте В Киеве впервые провели трансплантацию костного мозга от неродственного донора-украинца: это не все хорошие новости

Это история о братьях-близнецах, по сюжету они из небольшого города Лубны. У них куча проблем, но внезапно в их жизни появляется давно исчезнувший отец, поэтому братья отправляются к нему в Люксембург.

В близнецовском доме культуры был аншлаг, все 425 мест заняты. “Оно близко им. Эта жизнь, которая в фильме показывается, она близка им. Во-первых, оно даже на суржике. Во-вторых, это обычные люди показывают, с проблемами. Такие обычные люди из маленького селения попадают в какой-то большой город. С большими проблемами”, — утверждают братья.

Под финальные титры зрители аплодируют стоя. На этом показе удалось заработать 68 тысяч гривен – все средства авторы фильма отдают на помощь военным. “Мы отправим. Что-то купим и отправим близнецовским воинам, которые сейчас находятся на востоке Украины. Всем поблагодарил, кто сегодня приходил”, — отмечают после премьеры братья.

Что произошло с братьями в Люксембурге и поладили ли они с отцом, покинувшим их много лет назад, в кинотеатрах страны можно будет увидеть с 13 апреля.

Смотрели всем селом: в Харьковской области состоялась премьера ленты с местными артистами-близнецами

Читайте также:

Россияне удерживают в плену женщин-военных, хотя это противоречит всем международным нормам: дети же ждут мамочек

Посевная увеличила наплыв пациентов с разорванными конечностями: в полях детонирует взрывчатка, которую не видят металлоискатели

Город-сад, который превратили в пустыню-призрак: россияне во второй раз испепеляют Марьинку