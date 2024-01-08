Волокита с законопроектом о мобилизации: какие "прихоти" у власти и когда будет решение комитета

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке уже 9 января решит судьбу законопроекта о мобилизации. Так, на голосование в парламент в первом чтении могут вынести либо измененный скандальный правительственный законопроект, либо отправить его на доработку правительства, либо вынести альтернативный документ.

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В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с 4 января продолжаются закрытые дискуссии вокруг нового законопроекта о мобилизации. Участие в обсуждениях принимают народные депутаты, министерства и военные. Среди них, в частности, министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Документ отправят на голосование в парламент сразу после его подготовки и голосования в комитете, анонсировал глава ВР Руслан Стефанчук.

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Главные скандальные пункты законопроекта о мобилизации

Больше всего дискуссий в обществе и споров между нардепами вызвали такие существующие на сегодняшний день нормы в предлагаемом правительством законопроекте о мобилизации:

повестки через электронный кабинет призывника и электронную почту;

отмена отсрочки (и возможная мобилизация) для людей с инвалидностью III группы;

наказание для уклонистов: запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение в праве управлять транспортом и получение водительского удостоверения, ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями, отказ в подписании кредитных договоров, остановка получения льгот и услуг от государства;

прекращение предоставления консульских услуг в дипучреждениях за границей в случае отсутствия военно-учетных документов;

уголовная ответственность за отказ проходить ВВК,

демобилизация после 36 месяцев военной службы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в документе "есть нормы, противоречащие Конституции". В частности, речь идет о ряде ограничений для лиц, уклоняющихся от мобилизации: запрет на операции с недвижимостью, на управление личным транспортом, использование средств.

Когда будет решение комитета

По данным секретаря Комитета по нацбезопасности и обороне Романа Костенко, решение комитета планируется принять 9 января. Заметим, 8 января истекает срок внесения в парламент альтернативных законопроектов (по состоянию на 7 января их было четыре). Однако пока точно неизвестно, какой именно законопроект будет вынесен на голосование в Раде – правительственный №10378 с изменениями или альтернативный авторства нардепа Алексея Гончаренко.

Заметим, что сразу после регистрации правительственного законопроекта 25 декабря и общественного резонанса, который он вызвал, власти анонсировали внесение ряда изменений в документ. Однако в последние дни, в частности в выходные 6-7 января, о принятых изменениях или рассмотрении альтернативного законопроекта политики не сообщали.

Костенко заявил о трех вариантах дальнейшего продвижения рассмотрения законопроекта:

голосование правительственного законопроекта в первом чтении в Раде и доработка до второго чтения на уровне комитета (этот вариант поддерживает Минобороны);

наработка комитетом собственного варианта законопроекта к первому чтению;

голосование в комитете за направление правительственного законопроекта на доработку в Кабмин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Секреты и гостайна скандального законопроекта о мобилизации! | Егор Чернев

Какие изменения в законопроект о мобилизации обсуждают в комитете

Мобилизация по принципу лотереи

Несколько дней назад экс-министр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию по лотерее или жеребьевке, как это практиковали США во время войны во Вьетнаме.

"Государство случайно вытягивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие – нет. И так делает для каждой волны мобилизации", – указал экс-министр.

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Однако Стефанчук заверил, что идеи Милованова в законопроекте нет.

"Знаю об очень многих идеях, и о жеребьевке, и о мобилизации по дате рождения, и о многом другом. Но воспринимем это просто как идеи, как продолжающуюся в обществе дискуссию. Для меня же более важны решения, на которые выйдет комитет Верховной Рады", – сказал спикер парламента.

Бронирование от мобилизации на основании уровня зарплаты

Издание Forbes со ссылкой на собеседников в ОП сообщило, что рассматривается бронирование от мобилизации еще одной категории людей: новым критерием может стать уплата налогов и высокая зарплата.

После этого заместитель главы Комитета по нацбезопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая поинтересовалась у пользователей соцсетей, поддерживают ли они возможность платы за бронь от мобилизации в размере, например, 200 тыс. грн в месяц. Депутат указывала, что это может касаться и частного бизнеса, компаний в отношении своих сотрудников и т.п. Опрос Безуглой вызвал шквал негативных комментариев.

Как сообщил Стефанчук, в законопроекте нет нормы о бронировании от мобилизации мужчин, которые получают высокие зарплаты, а значит, платят больше налогов. Спикер парламента также отметил, что не знает ни в одной стране примеров успешной реализации такой идеи.

"С другой стороны, у нас есть и необходимость финансировать войско... Поэтому надо думать… Это же простая математика: нельзя выигрывать войну, не имея необходимого финансово-денежного обеспечения людей, которые бьются за страну. Все должно быть обоснованным", – высказался глава ВР.

Народная депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Фриз сообщила, что во время заседания Комитета по нацбезопасности она "подчеркнула представителям Кабмина, что даже обсуждение идеи о бронировании от мобилизации на основании уровня з/п – что уже окрестили циничным и позорным "откупом" – это уничтожение Украины как правового государства". По словам депутата, такая идея нарушает все действующие нормы и противоречит международным конвенциям, ратифицированным Украиной.

Как проинформировал 8 января нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, в ОП отказались вводить плату за бронь от мобилизации.

"По идее от Шурмы (заместитель руководителя ОП – ред.) бронирование за налоги 6 тысяч+, о которых писал Forbes и другие СМИ….уже в ОП отказались. Надеюсь, не нужно объяснять причины и почему сразу эта идея была очень… мягко говоря, странной", – написал Железняк в Сети.

Изменения в мобилизации для мужчин за границей

Нардеп из фракции "Слуга народа" Егор Чернев сообщил, что в законопроекте об изменениях к мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины. Однако по этой категории украинцев "больше вопросов пока, чем ответов".

Как известно, в правительственном мобилизационном законопроекте предлагаются ограничения некоторых прав военнообязанных украинцев за границей, которые не станут на военный учет. Умеров также анонсировал, что в случае принятия решения о введении электронных повесто, их будут отправлять военнообязанным и в Украине, и за рубежом.

Банковские ограничения в законопроекте о мобилизации

Напомним, в правительственном законопроекте в виде наказания для уклонистов предлагаются, в частности: ограничение управления автомобилем; невозможность получения водительского удостоверения; запрет на сделки с недвижимостью и другим имуществом; отказ в кредите и запрет на использование собственных средств.

Как заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, в рамках существующего на сегодняшний день законодательного поля невозможно финансово ограничить лиц, уклоняющихся от мобилизации.

"Информация о каждом конкретном лице, которая есть в банках, может раскрываться только в отдельных случаях, в большинстве случаев – по решению суда. (...) Поэтому я не вижу такой возможности в рамках существующего законодательства", – пояснила Рожкова.

"Я не думаю, что нам следует прибегать к финансовым репрессиям. Должны быть задействованы другие механизмы", – добавила она.

В то же время глава НБУ Андрей Пышный заявил, что вопросы мобилизации не входят в компетенцию Нацбанка, но в законопроекте о мобилизации предусмотрены финансовые ограничения для уклонистов, поэтому НБУ готов включиться в процесс. По словам Пышного, эта дискуссия "выведет нас на оптимальный вариант формулировок законопроекта".

О чем больше всего спорят в Раде сейчас

Член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский сообщил накануне, что наибольшие дискуссии в комитете по законопроекту о мобилизации вызвали нормы:

в отношении людей с инвалидностью III группы,

по дискреции органов (например, руководители военных администраций имеют не совсем юридически четко определенные полномочия),

об ограничениях и наказаниях за неявку в ТЦК,

о внесении в реестр должников по решению руководителя ТЦК,

о норме об электронных оповещениях.

В частности, Фриз сообщила, что во время обсуждения законопроекта отмечала, что предоставление чрезмерных полномочий для ТЦК по внесению / вычеркиванию своими решениями данных из Единого реестра должников являются антиконституционными и содержащими коррупционные риски.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Доработка закона по мобилизации. Будет ли уголовная ответственность для уклонистов?

Законопроект о мобилизации может быть возвращен или принят с изменениями

По словам Вениславского, финальное решение о дальнейшей судьбе законопроекта о мобилизации оборонный комитет парламента планирует принять на этой неделе.

"Для того, чтобы мы приняли решение, нужно, чтобы этот документ рассмотрел также Комитет по антикоррупционной политике и предоставил свои выводы", – отметил нардеп.

"Есть две опции – либо вернуть Кабмину на доработку, либо принять проект за основу и дальше дорабатывать его в Раде до второго (чтения – ред.), что маловероятно. Есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены комитета", – рассказал политик.

Как сообщил глава оборонного комитета Александр Завитневич, Комитет по вопросам нацбезопасности планирует принять финальное решение по законопроекту 9 января. По его словам, отдельные нормы проекта будут существенно изменены.

"Было горячо, оживленные дискуссии, разные аргументы, иногда даже очень эмоционально. Есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены комитета", – сообщил Завитневич.

"Сейчас главная задача – найти баланс между конституционными правами и необходимыми мерами по решению задач мобилизации, которые эти права ограничивают. Также необходимо учесть возможности экономики. Есть крайне сложные вопросы финансового обеспечения мобилизационных мер, источников покрытия потребностей", – проинформировал нардеп.

Существенные изменения в мобилизационном законопроекте анонсировал и Костенко. По его словам, законопроект может быть возвращен правительству на доработку (путем голосования в зале ВР) или же быть проголосован в парламенте в первом чтении.

"То, что я сейчас вижу: в коалиции будут пытаться провести его в зале до первого чтения, чтобы потом во втором чтении исправить те вопросы, с которыми многие депутаты не согласны. Такие варианты. Как оно будет, мы посмотрим", – рассказал депутат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Законопроект о мобилизации: состоялось первое обсуждение! Когда будет решение? | Костенко

По мнению Фриз, правительственный законопроект о мобилизации в нынешней его редакции следует отозвать и внести доработанный документ или в другой редакции, "которая будет касаться изменений по блокам, а не во все законы, к которым поступили "прихоти" разных говов".

"Иногда следует признать ошибки и исправить их для достижения результата, если на него действительно настроен президент и власть", – отметила депутат.

Как сообщил 8 января в комментарии для ТСН.ua народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко – автор альтернативного законопроекта о мобилизации, – 9 января Комитет по нацбезопасности проведет голосование и решит, какой именно документ рекомендовать к рассмотрению в Раде. Речь идет либо о правительственном законопроекте, либо об альтернативном.

Гончаренко не знает, каким будет решение комитета, однако заверил, что будет настаивать на своем альтернативном законопроекте.

"Не хочется как-то гадать на кофейной гуще. Вопрос очень серьезный. Решение будет завтра, поэтому я не вижу смысла здесь пытаться что-то угадать. Я буду отстаивать позиции своего альтернативного законопроекта: демобилизация после 18 месяцев службы, немедленная демобилизация срочников, отсрочка для лиц с инвалидностью, увольнение лиц с инвалидностью. То есть это то, что, я считаю, важно и что должно быть обеспечено", – рассказал народный избранник.

Напомним, народные депутаты также готовят ко второму чтению в Верховной Раде законопроект №10062 о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Им, среди прочего, предусмотрены электронные повестки.

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