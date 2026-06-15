Волонтер из Энергодара спасла 44 украинских военных во время оккупации: она рассказала о предательстве и пытках

Ирина Руденко / © ТСН

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В Черкасском областном кардиологическом центре медики провели уникальную, ювелирную операцию и спасли жизнь 65-летней жительнице Энергодара Ирине Руденко. Когда врачи услышали рассказ этой женщины о том, через какие круги ада, пытки и допросы ФСБ ей пришлось пройти в оккупированном городе, чтобы спасти от расправы и смерти десятки совсем молодых украинских военных, они были глубоко потрясены.

История, которая началась на Запорожской АЭС в начале полномасштабного вторжения, сегодня наконец становится достоянием общественности. О женщине со слабым от болезней, но невероятно большим и отважным сердцем — в репортаже корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Как Ирина Руденко укрывала украинских солдат

До начала большой войны Ирина арендовала помещение большой столовой в медицинском центре Энергодара. Женщина всегда занимала активную гражданскую позицию — помимо обычных пациентов и клиентов, она за свой счет регулярно кормила малообеспеченных горожан. Однако все изменилось в конце февраля 2022 года. Оккупировав город, россияне начали прорываться к стратегической Запорожской АЭС.

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Накануне вторжения, 21 февраля, в местную воинскую часть, которая должна была охранять атомную станцию, привезли новую ротацию молодых срочников. Предыдущий подразделение уехало, а эти юноши остались — совсем молодые, 18-летние парни, которые еще даже не успели принести официальную военную присягу. Когда российские танки подошли вплотную к городу, Ирина Руденко вместе с единомышленниками забрала этих ребят из части и перевезла на территорию атомной станции, надеясь, что туда враг не зайдет. Однако оккупанты начали штурм ЗАЭС.

Ирина Руденко / © ТСН

Во время ожесточённых боёв на станции Ирине чудом удалось вывезти 68 испуганных срочников и тайно разместить их в пустом помещении медицинского корпуса больницы, которое перед войной как раз готовили под новое диагностическое отделение. Вместе с двумя своими верными девушками-работницами столовой женщина взяла ребят под полную опеку и трижды в день тайком носила им горячую еду.

Как Ирина спасала военных и как их предала санитарка

Весной 2022 года тысячи смелых жителей Энергодара ежедневно выходили на массовые патриотические митинги против оккупации, однако российское кольцо вокруг города неумолимо сжималось. Захватчики с помощью списков и документов узнали, что в городе находились украинские военные, и начали тотальные обыски. Укрывать такое количество солдат на территории больницы с каждым днем становилось смертельно опасно.

Ирина Руденко, волонтер из Энергодара: «Мы придумали очень рискованную, но эффективную идею. Мальчики были совсем крошечные, худенькие… Мы начали искать по всему городу свидетельства о рождении детей подросткового возраста — кому 15, кому 16 или 17 лет, у кого еще не было паспортов. Кто-то из горожан отдавал оригиналы, кто-то делал ксерокопии. Никаких официальных зеленых коридоров уже не было, но гражданские люди колоннами выезжали из Энергодара на свободную территорию. Мы умоляли водителей и по одному, по двое подсаживали наших срочников в машины, выдавая их за обычных детей. Да, это было невероятно опасно. Но таким образом мы смогли успешно вывезти из зоны оккупации 44 человека! Вывезли и были от этого безгранично счастливы».

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Однако впоследствии произошло то, чего волонтеры боялись больше всего. Однажды утром ребята, которые оставались в укрытии больницы, просто не пришли на запланированный обед. Как выяснилось позже, срочников цинично сдала собственная коллега Ирины — санитарка этого же медицинского отделения. Она пошла к оккупантам и рассказала, что в корпусе скрываются украинские бойцы, которых разыскивает комендатура.

Как россияне пытали украинских военных

Через несколько дней ребята снова появились в столовой, но на этот раз уже под строгой охраной российских военных. Ирина Руденко вспоминает этот момент с ужасом: ребята вошли в помещение, по привычке тихо сказали: «Мамочка наша, мы пришли на завтрак…», однако в зале стояла мертвая тишина. Все бойцы опустили глаза в пол, плакали и отказывались даже прикасаться к еде.

Ирина Руденко: «Они пришли абсолютно все избитые — очень много было искалеченных, их били так, что это просто невозможно описать словами. Мальчикам простреливали руки, простреливали ноги на допросах, их жестоко насиловали оккупанты… Были даже ребята, кастрированные русскими… Это был страшный зверский конвейер».

Захватчики превратили срочников в настоящих рабов: держали под замком в больнице, заставляли бесплатно разбирать железобетонные блокпосты на въезде в Энергодар и под пулями рыть километровые оборонительные рвы вблизи Мелитополя. Впоследствии большую часть ребят принудительно вывезли в тюрьмы оккупированного Крыма и на территорию РФ.

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Сразу после этого опасность нависла и над самой Ириной. Ее впервые официально вызвали на допрос в ФСБ. Во время второго жесткого допроса сотрудники ФСБ начали требовать от женщины раскрыть адреса, куда исчезли остальные солдаты, ведь россияне никак не могли понять, куда делись 44 бойца. За отказ говорить Ирину Руденко сильно избили прикладами автоматов по спине, от удара она лицом врезалась в железную дверь камеры и полностью выбила себе передние зубы.

Эвакуация за два часа до ареста и критическое состояние в Черкассах

Женщина жила и продолжала тайно помогать людям, находясь на пределе своих физических и душевных сил, вплоть до глубокой осени 2022 года. Ситуацию осложняло то, что у Ирины тяжелое хроническое заболевание легких — саркоидоз. Из-за этого она постоянно страдала от сильной одышки, а каждый шаг давался ей с адским трудом. Никаких жизненно необходимых для нее лекарств в оккупированном городе не было, однако на все призывы врачей немедленно уезжать женщина твердо отвечала: «Пока последние ребята отсюда не уйдут — я город не покину».

Пришлось срочно уезжать вместе с пожилой мамой. Как выяснилось впоследствии, это решение спасло нас — ровно через два часа после того, как машина Ирины пересекла крайний блокпост, к ее дому приехали сотрудники ФСБ с ордером на арест. Россияне тогда платили местным коллаборационистам огромные деньги за сдачу украинских патриотов.

Уже на территории, контролируемой Украиной, Ирина Руденко пережила тяжелые удары судьбы — почти один за другим из-за перенесенного стресса скончались ее любимый муж и мама. На фоне прогрессирующей болезни легких у женщины обнаружили еще и смертельно опасную патологию сердца — аортальный стеноз. Из-за сильного сужения клапана Ирина начала критически задыхаться и уже практически не могла дышать самостоятельно.

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Олег Журба, заведующий отделением Черкасского областного кардиоцентра: «Эта страшная болезнь развивается незаметно в течение многих лет. Коварство заключалось в том, что одышка у пациентки была вызвана одновременно и пораженными легкими, и больным сердцем. Человек просто теряет драгоценное время, не зная, к какому врачу обратиться в первую очередь — к пульмонологу или кардиологу. Сочетание такой тяжелой сопутствующей патологии и ограниченности медицинской помощи в условиях оккупации привело к тому, что Ирина попала к нам уже в конечной, терминальной стадии сердечной недостаточности. У нее практически не осталось времени».

Уникальная операция через мини-разрез и самое важное СМС в жизни

Учитывая большую площадь тела пациентки и серьезное хроническое поражение тканей легких, кардиохирурги понимали: классическую открытую операцию с рассечением грудной клетки женщина во время длительной реабилитации просто физически не выдержит. Поэтому Олег Журба принял решение действовать в соответствии с самым современным европейским трендом — провести протезирование сердечного клапана малотравматичным методом.

Хирурги провели чрезвычайно сложную замену пораженного элемента через крошечный мини-разрез (мини-доступ) между ребрами, что позволило сохранить целостность костей и свести к минимуму кровопотерю. Такое высокотехнологичное вмешательство требует от кардиохирургов высочайшего уровня мастерства, однако оно позволяет пациентам вставать на ноги уже через несколько дней после операции.

Сегодня Ирина уже уверенно сидит на больничной койке, с улыбкой дышит полной грудью и говорит, что чувствует себя счастливой. Свое нынешнее состояние и облегчение она сравнивает с тем невероятным моментом, когда уже в эвакуации получила на свой телефон самое важное сообщение в жизни: «Мамочка, твоих детей официально освободили из российского плена». Впоследствии волонтерке прислали официальное видео, как ее измученных мальчиков обменивали на границе.

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Ирина Руденко признается, что знала по имени лишь пятерых из 68 срочников и, возможно, при встрече узнает уже не всех. К сожалению, ей известно и о погибших на фронте воспитанниках. Пятеро спасенных ею ребят после обмена сразу вернулись в ряды ВСУ и сейчас воюют на передовой, некоторые до сих пор остаются в плену.

Однако женщина подчеркивает: «Это они — настоящие герои. Никто из моих мальчиков не сдался, никто никого не предал». Сама же Ирина, лежа на больничной койке, больше всего мечтает о скором выздоровлении и долгожданной встрече с ними, чтобы снова услышать это тихое и такое родное для нее слово — «мамочка».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Выбитые зубы и допросы ФСБ! Ирина Руденко укрывала 68 украинских бойцов в оккупированном Энергодаре

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