Волонтеры открыли в Днепре уникальный социальный ресторан, кормящий до полутысячи переселенцев в день

Кормят до 500 переселенцев в день, а в планах должны бесплатно кормить до полутора тысяч человек. В Днепре группа волонтеров открыла социальный ресторан с оптимистичным названием "Победа", говорится в ТСН.

Наталья Кулакова с пяти утра на кухне ресторана. Несмотря на сложный график, радуется, что смогла найти работу в Днепре. Сама из Херсона, поэтому с двумя детьми убежала от ужасов оккупации. "Драки, просто они вели себя как хозяева, очень страшно было. Нас — меня и двоих детей — вывезли волонтеры, мы сначала поехали за границу, а потом не в своей тарелке, вернулись сюда, в Днепр", — рассказывает женщина.

Теперь Наталья готовит для таких как сама, людей, покинувших дом. Обеды в ресторане полностью бесплатные, только действуют ограничения. Прийти можно 14 раз в квартал, для многих переселенцев это и существенная поддержка.

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Валентина с подругами в десятый раз в этом ресторане. На вопрос, где ее дом, не знает, что ответить, потому что в 14-м переехала из Луганска в Северодонецк. В феврале убегала от оккупантов и оттуда, теперь волонтерит в Днепре. "Очень вкусно готовят повара, молодцы. Мы всегда выходим, спасибо им", — говорит женщина.

Чтобы поесть в "Победе" на входе обязательна регистрация через кьюаркод, а для бабушек без смартфонов коды распечатали. На входе всех встречает Ирина, переселенка из Донбасса, она выдает талоны и рассказывает, что необходимо для бесплатного питания. "Нужно иметь паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Они могут как сами зарегистрироваться, наши кьюаркоды есть повсюду, также они могут прийти к нам мы можем помочь, если у них что-то не получается", — объясняет она.

Волонтерам, открывшим этот ресторан, удалось собрать 12 миллионов гривен. Считали – этого должно хватить на полгода на зарплату, коммуналку и продукты. Имеют тщательно разработанное меню и пытаются соответствовать статусу ресторана, пусть и социальному. "Меню у нас разнообразное, оно меняется каждый день. У нас в команде есть нутрициолог, меню она помогала составлять", — говорит волонтер Ольга.

За первый месяц работы ресторана переселенцам предоставили 12 тысяч обедов. Сейчас кормят около полутысячи человек в день, но планируют втрое больше.

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