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Волонтеры уговаривают эвакуироваться из Харьковщины, но действенными становятся только "убеждения" россиян

Автор
Виктория СтрельцоваВиктория Стрельцова
Дата публикации
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Волонтеры уговаривают эвакуироваться из Харьковщины, но действенными становятся только "убеждения" россиян

Вырва от ракетного удара России по Харьковщине/Фото: "Накипело"

Волонтеры готовы исполнять любой прихоти людей, лишь бы пи поехали с ним из-под обстрелов.

С сентября автобусы ежедневно направляются в Купянский и Волчанский районы, чтобы вывезти оттуда людей. В Купянском же районе объявили обязательную эвакуацию для детей и маломобильных людей, говорится в ТСН.

По дороге, где с обеих сторон дороги сами руины, волонтеры упрямо направляются под обстрелы — в села Купянского района, там хотят забрать людей в километре от линии фронта.

Под грохот русских снарядов уговаривают людей сохранить свою жизнь. “Ну, как вы себе все представляете? У меня четверо собак, шесть кошек, кур 50 штук”, — говорит Галину, которую вывезти волонтеров умолял ее сын из Германии.

Те готовы и животных забрать, впрочем, женщина ехать не решается. Хотя в Петропавловке с сентября живет без света и связи. “Так мы у них впервые были. Я думаю, что может с 3 раза, если, Дай Бог, все будет нормально и у нас еще получится сюда заехать, то с 3 раза они согласятся”, – убежден волонтер Дмитрий.

Уговаривать же Наталью, не надо, за это "побеспокоились" россияне — на углу ее улицы свежий прилет. “Я посмотрю. А там, может, я приеду назад, потому что я не могу. Я не могу здесь все бросить. У меня здесь вся жизнь”, — говорит женщина.

Освобожденный Купянск россияне взбешенно поливают огнем и днем и ночью. Гатят именно по гражданским зданиям.

В начале марта уже объявлена обязательная эвакуация из трех общин. Обязательный выезд для малоподвижных людей и детей – последних здесь более полутысячи. 11-летний Ярослав уже различает, какой снаряд рашисты запустили во двор. В Харьков с ним едут родственники, потому что мать наотрез отказывается.

Все же тех, кто решил выезжать больше. Каждый день волонетры вывозят с десяток человек. Всех расселяют по общежитиям, или везут к родственникам, помогают оформить выплаты, дают продукты, лекарства и одежду. “Надо скорая? На скорой приедут. Надо лежа? Будут лежа. С медработниками? Хорошо. Повезти в хоспис? Без проблем. В Полтавскую область повезти? Но повезем и в Полтавскую область”, — говорит Дмитрий о просьбах эвакуирующих людей.

Эвакуированные долго приходят в себя, привыкают, что нет постоянных звуков взрывов, а дальше обустраивают временный быт. Устраивают детей в садики и школы и надеются поскорее вернуться домой.

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Дата публикации
Просмотры
568
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