Волонтеры установили в Харькове первый в Украине речной мусорный капкан

Прототип в Интернете увидел харьковский эко-активист

Первый в Украине речной мусорный капкан был установлен в Харькове. Расположили его на реке возле поселка Бабаи, откуда летом вывезли более ста тонн хлама.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

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На харьковском заводе собирали мусорный капкан авторы-любители. За сварочный аппарат взялся ІТ-шник, который после работы приходил на завод, где бесплатно предоставили станки и металл. Двухтонную конструкцию делали для реки Уды, протекающей через всю Харьковщину. Летом сотни волонтеров приезжали собирать накопленный десятилетиями мусор. В общей сложности тогда вывезли 110 тонн хлама. "На середине реки была глубина 3,5-4 метра, мы промерили, а когда были заросли острова, из баклажек начали расти деревья, растения разные, мы могли просто по ним переходить", — рассказывает волонтер.

Именно на такой акции появилась идея мусорного капкана. Его прототип в Интернете увидел харьковский эко-активист Артем Приходько. Он и предложил друзьям, с которыми познакомился на акции, сделать и поставить мусорный капкан. Только за первую ночь они убедились, что конструкция действует.

Новости Харькова: в городе установили первый в Украине речной мусорный капкан

Мусор течением заносит в контейнер, а дальше уже чистая вода спускается к плотине. Потом нужно собрать мусор в пакет и выбросить в мусоровоз. Жители здешнего поселка Бабаи такой инициативе рады и уверяют, что мусор в реку выбрасывают не они, а приезжающие на пляж отдыхающие. А недавно этим вопросом задались и правоохранители, по заявлению активистов. Теперь в суде они доказывают причастность к загрязнению и здешней колонии, расположенной прямо на берегу реки.

«Не просто за день это все произошло. Годами накапливалось и такое состояние получилось», — говорит местная жительница Любовь.

Тем временем инициаторы надеются, что мусорный капкан сделает реку чище. Если идея сработает, планируют ставить такие и на других реках.