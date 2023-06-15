Волонтеры в Ровенской области обнаружили боевые гранаты среди гуманитарной помощи для херсонцев

За незаконное обращение с боеприпасами виновному грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

Волонтеры в Ровенской области нашли две гранаты, когда перебирали вещи для помощи херсонцам. Сначала подумали, что это муляжи, но оказалось, что в ящики с медикаментами кто-то подложил боевые гранаты. Опасные предметы изъяли и ищут их владельцев, говорится в ТСН.

“В коробке перебирали бинты и перевязочные материалы и были найдены гранаты. Мы не могли подумать никогда, что такие вещи могут быть настоящими, такие вещи могут быть принесены волонтерам”, — рассказывает Мирослава, которая была ошеломлена находкой.

Когда волонтеры поняли, что это не муляж, вызвали полицию. На место прибыли копы, спасатели, взрывотехники. Сразу заявили, что гранаты могут быть боевыми и забрали их на экспертизу. "Одна из них иностранного производства, а одна, предварительно, РГД-52", – рассказывают копы.

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"Это могло привести к огромной трагедии. Потому что рядом с нами было много волонтеров. Были детки, которые плели кикиморы, были пожилые люди, были многодетные мамы”, — рассказывает волонтер.

Сюда активно сносили помощь для отправки пострадавшим в Херсонскую область. Но то, что могут принести что-нибудь опасное, никто и предположить не мог. Это еще хорошо, говорят, что боеприпасы обнаружили взрослые и на месте, ведь, какие последствия мог повлечь за собой опасный груз в дороге, и представлять не стоит. "Если бы гранаты были найдены не на этом этапе, уже сдетонировали при перевозке гуманитарной помощи, или не дай Бог в местах, куда оно должно было ехать — в Херсоне", — говорит председатель общественной организации Ксения Ветешкина.

Теперь волонтеры Дубна будут внимательно проверять всю помощь сразу и вести учет — кто, что и в каких коробках принес. "Уже закупили камеры видеонаблюдения, будем их монтировать, также подумаем по поводу того, нужен ли нам металлоискатель для быстрой проверки поступлений", — добавляет Ксения.

Взялись за дело и следователи, за незаконное обращение с боеприпасами виновному грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

В то же время, волонтерскую работу найденные гранаты не остановили, ведь пострадавшим от подрыва россиянами Каховской ГЭС нужно немало помощи. "Сейчас нужны резиновые сапоги, лопаты, перчатки технические, медицины нужно много и очень много фильтров для воды, таблеток для воды", — говорят в организации.

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