Волонтеры в Варшаве удивились наплыву людей, которые хотели помочь херсонцам: "как в первые дни войны"

Сотни украинцев и поляков в Варшаве откликнулись на призыв и принесли то, в чем нуждаются жители затопленной Херсонщины. Целые микроавтобусы привозили из других городов Польши. Буквально через два часа склад был полон и помощь для пострадавших составляли у входа, говорится в ТСН.

Люди распаковывают собственные автомобили, свертки и коробки выносят и из такси. “У нас упакована вся машина и это уже вторая упакованная машина, сейчас приедет еще одна. Мы собирали помощь с места, где мы проживаем, там живут украинцы и со всей Варшавы. Когда есть беда, нужно помогать, то есть я волонтер с 2014 года и я понимаю, что сейчас люди гораздо активнее, чем были раньше”, — убеждена беженка Евгения.

К складу общественной инициативы "Евромайдан Варшава" выстроилась очередь. “Имею пеленки, подгузники, средства гигиены. Я просто должна помочь и поддержать обиженных людей, что происходит в Украине, в частности на Херсонщине, — это страшно. Человеческая эмпатия не имеет срока действия, помощь не зависит от того, как долго это длится. Я очень хочу, чтобы война быстрее закончилась, а те люди, которые сейчас страдают, почувствовали, что они не сами”, — говорит Анна из очереди.

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Малгожата со слезами на глазах разгружает свой автомобиль. О сборе она узнала от украинской коллеги “Я здесь благодаря моей подруге Виктории Булке, она нас привлекла к этой акции. Никому бы не пожелала оказаться в такой ситуации, это очень тяжело для людей”, — говорит она.

Волонтеры по углам сортируют вещи. Говорят, в приоритете детское питание, корма для животных, лекарства, повербанки, таблетки для обеззараживания воды, приборы для сушки помещений, горелки. “Я не ожидала, что так будет. Масса людей вызвалась, масса людей приезжает из других городов Польши, звонят по телефону, говорят, мы везем 2-3 буса. Склад открылся и 1,5 часа, у нас склад полон. Честно, такое было 24-25-26 февраля”, — говорит волонтер Марта.

Два грузовика из Варшавы уже отправились на Херсонщину. Здесь говорят, в случае необходимости — организуют еще один сбор, чтобы хоть немного облегчить страдания жителям Херсонщины.

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