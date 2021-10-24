Волонтеры заявили о продаже мест в стационарах и реанимациях Одессы для больных коронавирусом

За прием в больницу люди платили тоже.

Одесские больницы переполнены больными на коронавирус и людям не хватает места даже в стационарах, а на место в реанимации уже очереди. Поэтому начали поступать сообщения, что некоторые платит, чтобы госпитализировали родных и оказали им помощь.

Об этом пишет известная в городе волонтер Екатерина Ножевников.

Она отмечает, что лично ей предлагали тысячу долларов, только бы нашлось место в реанимации для больного с коронавирусом. "Вчера за место в реанимации предлагали мне 1 тыс долл. На мой вопрос:« Вы предлагаете отключить кого-то, и положить вашего родственника? Вы понимаете, что мест в реанимационных нет и там уже в отделениях очередь из тех, кто лежит в терапии и ждет», - девушка горько расплакалась:" Я хочу спасти маму ". Знаю, что люди платили и больше", — отметила Екатерина.

К тому же она добавила, что проблема не только с реанимациями, но и вообще с госпитализацией тяжелых больных. Им не хватает места и родственники также платят, чтобы только спасли родных им людей.

"Бабушки 86 лет со вчерашней записи, где врач говорит« найдите кислород, может дотянете до утра» я всю ночь тянула как могла. Поднимали кислород — 5,7,9 литров. К утру вышли на 10. Ничего не получалось. Кислород держался 88 -90 на 10 литрах, что очень плохо. К 7 утра уже не реагирует на внешние раздражители. Скорая утром констатировала состояние сопора. Не взяли. На вопрос, что же делать, развели руками: «Мест нет, что мы можем сделать». В это же время, другому тяжелом пациенту место за сто долларов нашлось. Если у вас нет ста долларов, вы обречены попасть в стационар вообщем ", — уверяет волонтрека и привела сриншот с переписки в потверждения своим словам.

Бабушку 86 лет из вчерашней записи, где врач говорит «найдите кислород, может дотянете до утра» я всю ночь тянуло как ... Опубликовано Katherine Nozhevnikova Среда, 20 Октябрь 2021

Между тем, несколько сотен одесситов собрались сегодня в полдень у Дюка, чтобы выразить отрицательное отношение к вакцинации против COVID-19.

Как сообщает корреспондент «Думской», акция была хорошо подготовлена — два десятка человек пришли с распечатанными плакатами, а выступающие в течение получаса декламировали подготовленные речи о ужасах вакцинации.

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"Многие участники акции считают, что бесплатные прививки, которые им предлагает государство, ограничивают их свободу. Более того, немалое количество антипрививочников уверены, что вакцины это часть программы «геноцида человечества», медицинские маски -«намордники», а вакцина не что иное, как «чипирование», от которого и к «штрих кода на лбу» недалеко ", — отмечает издание.

Отметим, 1403 жителей Одесской области 23 октября, получили подтверждение диагноза COVID-19. Число инфицированных с начала пандемии в регионе выросла до 180 550 человек.

По данным Министерства здравоохранения, вчера от осложнений коронавируса в Одесской области умерли 32 человека (3811 за все время). Выздоровел 151 пациент (147005), ковидные больницы в регионе загружены на 74% (2745 коек с 3708).

Первую дозу вакцины вчера получили 9586 жителей Одессы и области (488861), а вторую — 5507 (360707).

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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