"Волшебные" инъекции для похудения: в Украине разоблачили производство фальсификата на миллионы долларов (видео)

Инъекции для похудения Биопатид

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Громкое дело косметологов — в Днепре под подозрением оказалась врач известной киевской клиники. Ее, как и других почти три десятка фигурантов, подозревают в распространении поддельных инъекций для похудения «Биопатид». По данным СБУ и прокуратуры, общая прибыль от продаж достигала пяти миллионов долларов.

Однако, как установило следствие, препарат якобы бразильского производства на самом деле производили на Киевщине из китайского сырья в антисанитарных условиях. Корреспондентка ТСН Ольга Павловская была на суде, где подозреваемой избирали меру пресечения.

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Самый главный промоутер инъекций для похудения — меру пресечения избирают руководителю столичной клиники. По данным прокуратуры, она играла главную роль в распространении якобы бразильского препарата — на самом деле фальсификата, говорят в прокуратуре.

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Только в течение июня 2026 года было изготовлено более четырех тысяч флаконов препарата «Биопатид». При цене — если брать 500 долларов за один флакон — доход от преступной деятельности составил более двух миллионов долларов.

Подозреваемая

Защитник врача опровергает подозрение:

«Такого лекарственного средства на территории Украины не зарегистрировано. Поэтому о какой подделке или фальсификации идет речь, непонятно».

Новая эра безопасного и эффективного похудения — так этот препарат до сих пор рекламируют на сайте клиники. Стоимость программы — от 40 до 75 тысяч гривен:

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«Девчата, а вы хотите похудеть за несколько месяцев на 10 килограмм? Я не хочу есть. Препарат работает».

Инъекции для похудения Биопатид

А это уже многочисленные рекламные видео. Среди тех, кто предлагал чудодейственные инъекции для похудения — немало косметологов, врачей и известных людей. Что этот якобы бразильский препарат на самом деле не зарегистрирован ни в Украине, ни в Бразилии, ни в одной стране мира, СБУ и прокуратура выяснили в ходе следствия.

Инъекции для похудения Биопатид

«Биопатид — это вымышленное название и фальсифицированная продукция. Она не может продаваться никем, ни одним лицом, ни юридически, ни физически на территории Украины. Она запрещена Гослекслужбой», — говорит начальник управления Днепропетровской областной прокуратуры Андрей Дяченко.

Прокуроры демонстрируют, где производился препарат — в помещении на Киевщине — в условиях далеких от лабораторных. Сырье доставляли из Китая. Следователи зафиксировали, как помощник с технологом обсуждали сложности разлива:

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«Нет воды. Я не знаю, как мыть, эти банки, склянки. Ты их просто какой-то жесткой тряпкой. Понял? Главное, чтобы ты их прополоскал хорошо той жидкостью для инъекций в этих банках».

На записях, обнародованных прокуратурой — также дискуссии после того, как клиенты жаловались на расстройства пищеварения после инъекций:

«Нарушена стерильность? Ну а я тебе говорила, что нарушена стерильность. Не концентрация».

Инъекции для похудения Биопатид

Себестоимость препарата — 17 долларов, а продавали за тысячу двести, если оптом. Со скидкой — по 500. Такие подсчеты заработка на инъекциях приводит прокуратура.

Подозреваемых по делу почти тридцать. Будет еще больше, говорят в прокуратуре. К ответственности будут привлекать всех, кто колол людям фальсификат.

«Каждый врач и каждый косметолог, имеющий право и сертификат на введение инъекций, обязан был проверить наличие препарата, который он вводит инъекционно человеку, в реестре лекарственных средств. То есть, все препараты, которые не в реестре, инъекционно вводить запрещено», — говорит Андрей Дяченко.

Инъекции для похудения Биопатид

Руководителю клиники, которая предлагала препарат коллегам и пациентам, суд уже избрал меру пресечения — два месяца в СИЗО с возможностью залога в 68 миллионов гривен.

«Я не буду предоставлять никакие данные. Вот когда уже будет какое-то решение, которое вступит в законную силу, тогда буду», — говорит она.

Подозреваемым по делу грозит 12 лет за решеткой. При этом следствие устанавливает вред для здоровья клиенток после этих уколов для похудения.

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