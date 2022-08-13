Волынь заливает второй день: в Луцке в водяном плену оказались автомобили и пешеходы

Волынская область второй день страдает от сильных дождей и гроз. Через два дня в регионе в разных селах с десяток раз молния попадала в хозяйственные постройки. Прошло без пострадавших.

Хорошо пострадал от непогоды областной центр Волыни – Луцк.

Как говорится в сюжете ТСН.

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Из-за обильных дождей в Луцке затопило улицы, они превратились в реки. В водном плену оказались автомобили и пешеходы. В некоторых районах города полностью остановилось движение транспорта, люди были вынуждены идти по водным рекам. Спасатели откачивают воду из подвалов предприятий и частных подворий. А после шквального ветра обесточено несколько улиц.

Заметим, по данным Укргидрометцентра, сегодня, 13 августа, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности, желтый. Прогнозируют грозы, а кое-где — град. Ненастье будет почти на всей территории Украины, кроме юго-восточной части Украины.

Добавим, в воскресенье, 14 августа, в западных, юго-западных областях, ночью на Правобережье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный 5-10 м/с, днем в восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26°, в Закарпатье до 29°, на остальной территории ночью 17-22°, днем 27-32°, в восточных областях 33-38°.

Напомним, ранее климатологиня Светлана Бойченко предположила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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