Волынянка сносит в квартиру хлам: в доме все завалено мусором и стоит ужасная вонь

А еще женщина не позволяет зайти в помещение газовщикам и коммунальщикам. Поэтому соседи часто вынуждены сидеть без воды и газа.

Жители пятиэтажки в Киверцах, что на Волыни, страдают от соседки, которая годами сносит в свою квартиру разный хлам. А теперь еще их и затопила. Чтобы попасть внутрь, чтобы починить там трубу, людям пришлось организовать целую спецоперацию.

Как сообщается 15 июня в сюжете ТСН.19: 30, владелица квартиры наотрез отказалась пускать хоть кого-то внутрь. После долгих уговоров местного шерифа женщина таки позволила зайти сантехнику. Правда, тот там долго не задерживается — в кватире все завалено мусором и стоит ужасная вонь.

Сносить всякий хлам женщина начала еще несколько лет назад. Соседи пытались уговорить ее все убрать, однако пенсионерка против. Кроме мусора в квартиру она носит и подкармливает еще и животных.

Еще хуже — соседям снизу. Их она затапливает уже не впервые. А еще женщина не позволяет зайти в помещение газовщикам и коммунальщикам. Поэтому люди часто вынуждены сидеть без воды и газа.

Новости Украины: жильцы дома на Волыни страдают от соседки, которая стягивает в квартиру хлам

В квартире женщина живет вместе с сыном, который, по словам соседей, злоупотребляет спиртным. Сама же пенсионерка уверяет, убрать хочет, но все не доходят руки.

По словам соседей, они неоднократно предлагали женщине помочь с уборкой, однако она каждый раз отказывается.

Зайти внутрь жители сами не могут, потому что это частная собственность. Юристы же советуют писать коллективные заявления и обращаться в суд и соцслужбы, а также все фиксировать и писать жалобы в полицию.

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