"Волю стальным": в Киеве родные и собратья вышли на акцию поддержки военнопленных (фото)

Акции-напоминания о военнопленных по Украине уже стали традиционными.
В воскресенье, 21 января, на Контрактовой площади в Киеве сотни людей вышли на молчаливую акцию "Не молчи! Плен убивает!" в поддержку пленных военных.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места происшествия.
Родственники, друзья и собратья пленных, а также те, кто сами прошли через русский плен, выискивались в цепь с плакатами в поддержку их родных. К акции присоединилось много небезразличной молодежи.
"Соединяемся ради жизни Героев" — говорят семьи защитников, напоминая в День Соборности, что украинцы всегда умели демонстрировать свое единство.
Добавим, что акции-напоминания о военнопленных по Украине уже станут традиционными. Еженедельно в 12:00 они проходят в разных частях города, чтобы как можно больше киевлян могли приобщиться.
Напомним, в ряде городов Украины 6 и 7 января в Украине прошла акция в поддержку пленных защитников "Азовстали".
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