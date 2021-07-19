Вонь и ядовитая вода: селяне под Полтавой жалуются на свалку, которое действует уже 70 лет

Вонь и ядовитая вода: селяне под Полтавой жалуются на свалку, которое действует уже 70 лет

Похожая ситуация с мусорными свалками по всей Украине: их всего 6000, тысяча из них не соответствует нормам экологической безопасности и еще более 300 — переполнены.

Смиттезвалище высотой в 9-этажный дом — уже семьдесят лет весь мусор из Полтавы складывают около села Макуховка. Люди жалуются на нестерпимую вонь и ядовитую воду в колодцах. Руководство свалки этому не верит, потому что говорят, даже в фильтрационных стоках не гнушаются плавать дикие утки.

Об этом говорится 19 июля в сюжете ТСН.19:30.

Дом господина Сергея ближайший к свалке. Говорит, чуть ли не каждый год здесь происходят пожары. Самый масштабный пожар был в прошлом году. Огонь тушили 9 суток. Людмила утверждает, что затем в селе была вспышка гепатита.

С водой тоже проблема: местные ее сдавали на анализ. Говорят, что содержание нитратов превышено в разы.

Местная активистка и эколог по образованию Влада Орлова рассказывает, за годы существования здесь сложили почти 4 млн тонн мусора: ежедневно на свалку завозят около 15 фур отходов. Мусорную гору видно отовсюду: вид на нее открывается со смотровой площадки Полтавы, город как на ладони — когда стоишь на свалке. Территория свалки занимает 17 гектаров. Это более двух футбольных поля.

Новости Украины: под Полтавой люди жалуются на свалку высотой с 9-этажный дом

Месяц назад люди в сутки перекрывали движение мусоровозов, чтобы привлечь внимание к проблеме. Чиновники уверяют, что на свалке составляют только твердые бытовые и строительные отходы, опасных — нет.

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Зато прокуратура возбудила сразу два уголовных производства: по факту загрязнения земель отходами и злоупотреблением властью и служебным положением. Подозрение пока никому не вручили, ждут результатов экспертизы.

Похожая ситуация с мусорными свалками по всей Украине: их всего 6000, тысяча из них не соответствует нормам экологической безопасности и еще более 300 — переполнены. Куда девать мусор и как переделывать — решить проблему могут только мусороперерабатывающие заводы. Однако в Украине такой только один, в Киеве.

Местная власть собирается браться за строительство мусороперерабатывающего завода, однако сроки неизвестны. Макухивчанам закрыть свалку пообещали в начале следующего года. Но для этого надо новый участок под новую свалку, чтобы областной центр не захлебнулся в отходах.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в колодце с мусором погибли отец и сын.

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