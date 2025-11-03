- Дата публикации
Вонь в Киеве: эколог назвал вероятную причину "отравы" и когда исчезнет
Невыносимая вонь накрыла левый берег: специалисты объясняют «аромат» холодной ночью и атмосферным «колпаком».
В это воскресенье, 2 ноября, жители трех районов левого берега Киева — Днепровского, Деснянского и Дарницкого — целое утро страдали от едкого неприятного запаха. Люди описывали «аромат» как зловонную смесь канализации и фекалий.
Больше жалоб поступало от жителей Троещины, ДВРЗ, Лесного массива и Старой Дарницы, которые массово писали в социальных сетях, что «дышать невозможно».
Три народные версии вони
В Сети киевляне сразу выдвинули несколько возможных источников неприятного запаха:
ТЭЦ и брикеты: Якобы неприятная вонь возникает из-за сжигания экологических брикетов на киевских ТЭЦ.
Неисправный коллектор: Речь шла о неисправности канализационного коллектора на Левом берегу, который при определенных погодных условиях «выбрасывает» вонь в воздух.
Поля фильтрации: Самая смелая версия о том, что «Киевводоканал» якобы выводит канализационные отходы на поля между селами Гнедин, Счастливое и Петровское для естественного испарения, чтобы избежать строительства дополнительных очистных сооружений на Бортницкой станции аэрации (БСА).
Что говорят эксперт и «Киевводоканал»
ТСН.ua обратился в «Киевводоканал» с вопросом, действительно ли причиной вони может быть коллектор или разлив стоков на полях возле Гнедин.
«Сооружения „Киевводоканала“ работают в штатном режиме. Без нарушений технологии», — коротко заверили нас на предприятии.
Эколог Александр Соколенко рассказывает, что когда-то возле Гнедина действительно были участки для отстоя сточных вод, но эксплуатируются ли они сейчас пока неизвестно.
«Что касается отстойников возле Гнедина, используются ли они именно сейчас — этого точно не скажу. Видел их несколько лет назад и тогда они выглядели брошенными. Поэтому это мое предположение, что они вряд ли сейчас эксплуатируются. Чтобы это выяснить, нужно посетить это место и наглядно убедиться. Поэтому на 100%, я бы эту версию не исключал», — подчеркивает эколог.
По его мнению, сейчас основную вонь от Бортницкой станции аэрации (БСА) регулярно ощущают жители Осокорков, Позняков и Харьковского массива, особенно возле метро «Харьковская».
«На БСА фильтрация сточных вод происходит без остановки, круглый год. Когда ветер веет от станции аэрации, неприятная вонь расходится на еще большую площадь левобережья», — отмечает Александр Соколенко.
Причина: температурная инверсия и «воздушный коктейль»
По мнению Александра Соколенко, возникновение массовой и неприятной вони связано с редким атмосферным явлением — температурной инверсией.
Температурная инверсия — это аномалия, когда температура воздуха у земли ниже, чем на высоте. Этот феномен создает «колпак» из холодного, плотного воздуха, мешающего его вертикальному перемешиванию.
Следствие: все загрязняющие вещества, дым, смог и «ароматы» от БСА накапливаются и зависают на высоте не более 50 метров.
Эффект: этот «воздушный коктейль», по словам эколога, распространяется на большую площадь, так что может накрыть весь левый берег Киева и, возможно, часть правого.
Соколенко подтвердил, что ночь с субботы на воскресенье была холодной, а утром стоял густой туман. Он лично чувствовал вонь не нечистот, а именно запах гари, как от сожженных листьев или печного отопления. Так что вполне возможно, что владельцы одноэтажных домов всю ночь обогревали свои помещения, а дым накапливался над землей. К нему прибавился и запах от БСА и распространился на большую площадь.
«Весь этот воздушный „коктейль“ будет стоять над городом, пока не прогреется земля и не восстановится нормальная циркуляция воздуха», — пояснил эколог.
Кстати, вонь исчезла только днем, когда вышло солнце, земля достаточно прогрелась, и воздух начал подниматься вверх.
Прогноз: следует готовиться к повторению
Александр Соколенко подчеркивает, что температурная инверсия — это явление, присущее именно холодному времени года (поздняя осень и зима).
«К этому следует готовиться и при возникновении таких явлений, ограничивать пребывание в это время на открытом воздухе. Конечно, это может отрицательно сказаться на здоровье людей, страдающих хроническими заболеваниями, связанными с дыхательной системой. Поэтому лучше переждать этот период дома, а на улицу выходить, когда ситуация нормализуется», — заключает эколог.