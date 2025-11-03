Вонь в Киеве: эколог назвал вероятную причину "отравы" и когда исчезнет

Эколог объяснил откуда в Киеве взялся запах в воздухе и в чем причина

В это воскресенье, 2 ноября, жители трех районов левого берега Киева — Днепровского, Деснянского и Дарницкого — целое утро страдали от едкого неприятного запаха. Люди описывали «аромат» как зловонную смесь канализации и фекалий.

Больше жалоб поступало от жителей Троещины, ДВРЗ, Лесного массива и Старой Дарницы, которые массово писали в социальных сетях, что «дышать невозможно».

Три народные версии вони

В Сети киевляне сразу выдвинули несколько возможных источников неприятного запаха:

ТЭЦ и брикеты : Якобы неприятная вонь возникает из-за сжигания экологических брикетов на киевских ТЭЦ.

Неисправный коллектор: Речь шла о неисправности канализационного коллектора на Левом берегу, который при определенных погодных условиях «выбрасывает» вонь в воздух.

Поля фильтрации: Самая смелая версия о том, что «Киевводоканал» якобы выводит канализационные отходы на поля между селами Гнедин, Счастливое и Петровское для естественного испарения, чтобы избежать строительства дополнительных очистных сооружений на Бортницкой станции аэрации (БСА).

Что говорят эксперт и «Киевводоканал»

ТСН.ua обратился в «Киевводоканал» с вопросом, действительно ли причиной вони может быть коллектор или разлив стоков на полях возле Гнедин.

«Сооружения „Киевводоканала“ работают в штатном режиме. Без нарушений технологии», — коротко заверили нас на предприятии.

Эколог Александр Соколенко рассказывает, что когда-то возле Гнедина действительно были участки для отстоя сточных вод, но эксплуатируются ли они сейчас пока неизвестно.

«Что касается отстойников возле Гнедина, используются ли они именно сейчас — этого точно не скажу. Видел их несколько лет назад и тогда они выглядели брошенными. Поэтому это мое предположение, что они вряд ли сейчас эксплуатируются. Чтобы это выяснить, нужно посетить это место и наглядно убедиться. Поэтому на 100%, я бы эту версию не исключал», — подчеркивает эколог.

По его мнению, сейчас основную вонь от Бортницкой станции аэрации (БСА) регулярно ощущают жители Осокорков, Позняков и Харьковского массива, особенно возле метро «Харьковская».

«На БСА фильтрация сточных вод происходит без остановки, круглый год. Когда ветер веет от станции аэрации, неприятная вонь расходится на еще большую площадь левобережья», — отмечает Александр Соколенко.

Причина: температурная инверсия и «воздушный коктейль»

По мнению Александра Соколенко, возникновение массовой и неприятной вони связано с редким атмосферным явлением — температурной инверсией.

Температурная инверсия — это аномалия, когда температура воздуха у земли ниже, чем на высоте. Этот феномен создает «колпак» из холодного, плотного воздуха, мешающего его вертикальному перемешиванию.

Следствие: все загрязняющие вещества, дым , смог и «ароматы» от БСА накапливаются и зависают на высоте не более 50 метров.

Эффект: этот «воздушный коктейль», по словам эколога, распространяется на большую площадь, так что может накрыть весь левый берег Киева и, возможно, часть правого.

Соколенко подтвердил, что ночь с субботы на воскресенье была холодной, а утром стоял густой туман. Он лично чувствовал вонь не нечистот, а именно запах гари, как от сожженных листьев или печного отопления. Так что вполне возможно, что владельцы одноэтажных домов всю ночь обогревали свои помещения, а дым накапливался над землей. К нему прибавился и запах от БСА и распространился на большую площадь.

«Весь этот воздушный „коктейль“ будет стоять над городом, пока не прогреется земля и не восстановится нормальная циркуляция воздуха», — пояснил эколог.

Кстати, вонь исчезла только днем, когда вышло солнце, земля достаточно прогрелась, и воздух начал подниматься вверх.

Прогноз: следует готовиться к повторению

Александр Соколенко подчеркивает, что температурная инверсия — это явление, присущее именно холодному времени года (поздняя осень и зима).

«К этому следует готовиться и при возникновении таких явлений, ограничивать пребывание в это время на открытом воздухе. Конечно, это может отрицательно сказаться на здоровье людей, страдающих хроническими заболеваниями, связанными с дыхательной системой. Поэтому лучше переждать этот период дома, а на улицу выходить, когда ситуация нормализуется», — заключает эколог.