Вооруженная поддержка Украины разблокирована: но только для того, чтобы удержать фронт, но не для победы

Американская вооруженная помощь Украине наконец-то разблокирована. Во вторник, 23 апреля, Сенат одобрил пакет военной помощи Украине вместе с Израилем и Тайванем. В среду, 24 апреля, этот объединенный законопроект подписал президент Джо Байден. Как сообщалось накануне в Пентагоне и Белом доме, оружие Украина получит за считанные дни, потому что все уже отгружено и находится на складах в Германии и Польше. Более того, ряд американских СМИ сообщает, что "новый" пакет американской помощи Украине может наконец-то включать дальнобойные ракеты ATACAMS (дальностью 300 км и более), о чем мы давно просили. Подтвердили это и в ОПУ.

Действительно, это предполагает принятый Палатой представителей в субботу, 20 апреля, пакет помощи Украине. Такую поправку в него внесли республиканцы, несмотря на все личное сопротивление Дональда Трампа (вероятного кандидата в президенты от Республиканской партии) в целом оказывать дальнейшую военную помощь Киеву, потому что он хотел договориться с Путиным за 24 часа в случае своей победы на выборах.

Но что-то изменилось в рядах Республиканской партии и в личном отношении Дональда Трампа к Украине, что они разблокировали пакет дальнейшей вооруженной поддержки Киева. Более того, республиканцы заложили в этот законопроект не только обязательства Администрации Байдена предоставить нам дальнобойные ракеты ATACAMS (что в Белом доме до сих пор считали красной линией, за которой Кремль пойдет на еще большую эскалацию в войне), но и требование к госсекретарю Блинкену и главе Пентагону Остину предоставить четкую стратегию достижения конкретных целей Украины в этой войне, привязанных к американской военной помощи.

Уже не говоря, что этот процесс под названием "лед тронулся" на Капитолийском холме "разморозил" военные пакеты помощи Украине со стороны других стран. Но, хоть мы и получим, наконец, ранее заблокированную для нас вооруженную помощь, этого никак не хватит для победы. Почему Запад до сих пор делает ставку скорее на "непоражение Украины", а не на победу? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Границы 1991 года: имеет ли Запад такую цель

Апрельский опрос Международного республиканского института (IRI) указывает, что только 45% украинцев верят в окончание войны с Россией выходом на международно-признанные границы по состоянию на 1991 год. Хотя, по этому же опросу в сентябре 2023 года "да" на этот вопрос ответили 68% опрошенных. Скептицизм вполне понятен. ТСН.ua уже писал, как недавний опрос Центра Разумкова показал, что отношение украинцев к США существенно ухудшилось: показатель разницы положительного и отрицательного отношения снизился с 84,1% в августе 2023 года до 67,1% в марте 2024 года.

И это неудивительно, ведь пакет дальнейшей военной помощи Украине на $60 млрд был заблокирован в Конгрессе семь месяцев. Потому что, пока в Америке ожесточенно боролись за власть и играли в политику, для Украины цена промедления – это жизнь наших военных и гражданских. Действительно, сейчас многие говорят, что можно выдохнуть, американская военная помощь наконец-то разблокирована, а Киев получит оружие уже за считанные дни. Однако проблема действительно остается, ведь почти половина республиканцев в Палате представителей не проголосовала за помощь Украине. К тому же никто не знает, как будет действовать лично Дональд Трамп в отношении Украины в случае победы на президентских выборах в США.

В недавнем интервью он похвалил спикера Палаты представителей Майка Джонсона, что тот вынес на голосование пакет помощи Украине, потому что, мол, не было другого выбора, ведь республиканцы в Палате представителей имеют преимущество над демократами только в один голос. К тому же, по словам Трампа, 9 млрд прямой бюджетной поддержки Украины, предусмотренной этим законопроектом, удалось записать как ссуду. Однако на самом деле здесь также спрятан призыв к республиканским избирателям: если хотите, чтобы в Палате представителей принимались нужные нам решения, нужно сделать так, чтобы после осенних выборов большинство в нижней палате Конгресса перешли к республиканцам. Ведь в ноябре американцы выбирают не только президента, но и треть Сената и всю Палату представителей.

Поэтому, в зависимости от результатов выборов в США, проблем у Украины может стать еще больше, а этот принятый пакет почти на $61 млрд – последним. И к этому надо готовиться, потому что времени маловато, хоть и с разблокированной американской помощью, которая уже совсем скоро будет на фронте. По словам президента Байдена, США уже в ближайшие часы начинают военные поставки в Украину. Reuters сообщал, что в новый пакет на $1 млрд войдут: ЗРК Stinger; боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin. По информации Politico, в этом пакете помощи мы можем получить бронетехнику, в том числе боевые машины Bradley, военные автомобили Humvee и бронетранспортеры M113.

Относительно возможности получения Украиной ракет ATACAMS дальностью именно 300 км и более (ибо эти ракеты дальностью поражения чуть более 160 км с кассетной боевой частью мы уже получили в прошлом году), американские СМИ разделились. Одни пишут, что уже официально подтвердили в Офисе президента Украины, что нам их дадут. А вот, например, The New York Times в своей статье отмечает, что американские чиновники этого не подтверждают. Однако даже решение Администрации Байдена предоставить нам дальнобойные ракеты ATACAMS, не повлияет на решение Германии передать Украине ракеты Taurus. В среду, 24 апреля, канцлер Олаф Шольц еще раз повторил, что он не примет этого решения.

Не понятна ситуация и с поставками дополнительных систем Patriot, которые защитили бы остатки нашей энергетической инфраструктуры, которые Россия еще не добила. Речь в первую очередь о ГЭС и АЭС, а также, конечно, портовой инфраструктуре. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас мы ведем переговоры о четырех Patriot. Хотя раньше шла речь о семи таких системах. Одну нам уже согласилась предоставить Германия. Еще одну мы ожидаем от США, где их наличие является наибольшим. В СМИ также появлялась информация об Испании и Греции. Однако, по информации Le Monde, многие страны ЕС, среди которых Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша, отказываются передать Украине свои системы ПВО.

Что нужно для победы: помощи США мало

Как пишет CNN, неотложный "запрос Украины – не секрет – артиллерийские снаряды и системы ПВО". Добавим здесь от себя, что это тоже — ракеты-перехватчики к уже имеющимся у нас системам ПВО, как собственно и сами эти системы. Ведь, по словам Владимира Зеленского, россияне уничтожили на Киевщине Трипольскую ТЭС, потому что у Украины просто не было достаточно ракет-перехватчиков к системам ПВО. К тому же министр обороны РФ Сергей Шойгу уже пригрозил увеличить интенсивность ударов по "центрам материально-технического обеспечения и базам хранения западного оружия" в Украине.

На фронте с осени прошлого года острый дефицит снарядов, который в апреле, по словам командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи, затем подтвердившего президент Зеленский, увеличился до "10 до 1" в пользу России. Именно поэтому Украине было так необходимо получить американское оружие, потому что производственные мощности ЕС не в состоянии обеспечивать потребности Украины в снарядах, в то время как Россия, даже без помощи от Ирана или КНДР, самостоятельно может производить до 3 млн боеприпасов в год.

Дефицит боеприпасов подчёркивает способность Сил обороны Украины сдерживать атаки врага. Телеканал CNN в своем тексте также привел комментарий неназванного офицера из Восточного командования, который предупреждает: если российским войскам удастся захватить Очеретино в Донецкой области, это откроет им путь к трем ключевым военным узлам Константиновка-Покровск-Великая Новоселка, которые будут под огневым контролем. К тому же многие западные СМИ пишут, что Кремль поставил задачу до 9 мая захватить Времен Яр, который Россия нещадно обстреливает КАБами. Именно поэтому Украине критически необходимо быстро получить как можно больше артиллерийских снарядов.

Можно даже сказать, что "чудо на Капитолийском холме" – разблокированная военная помощь Украине – разблокировала и британскую помощь. Премьер Риши Сунак объявил о рекордном пакете на $617 млн, в который войдут 1600 различных ракет, в том числе для ПВО и дальнобойные Storm Shadow, лодки, катера, бронированные машины и патроны. "Цена неспособности поддержать Украину будет гораздо больше, чем цена отпора Путину", – отмечал Риши Сунак.

Однако ТСН.ua уже писал, что военная помощь со стороны ЕС до сих пор заблокирована. В конце прошлого года на саммите в Брюсселе страны-члены так и не смогли согласовать ни пакет вооруженной помощи Украине на 20 млрд евро на следующие 4 года, ни позже – 5 млрд евро на 2024 год. Более того, транш на 500 млн евро из Европейского фонда мира, который мы должны получить еще в 2023 году, тоже до сих пор заблокирован Венгрией.

К тому же, по словам Дмитрия Кулебы, только возобновление военной помощи со стороны США для победы над Россией недостаточно, потому что ни один отдельный пакет вооруженной поддержки не может остановить россиян, только объединенный фронт всей Украины и всех ее партнеров. Поэтому Запад должен увеличить производство вооружений, как это сделала Украина, потому что Россия сейчас производит примерно в десять раз больше оружия. "Когда я вижу, чего достигла Россия в развитии оборонно-промышленной базы за два года войны и чего достиг Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так. Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась", — добавил Дмитрий. Кулеба.

К тому же мы до сих пор видим, как Запад, прежде всего Администрация Байдена и ключевые европейские столицы, никак не могут отойти от их провальной политики "управления эскалацией", когда Украине предоставляется дозированная военная помощь, чтобы не спровоцировать Путина на еще более агрессивные действия и расширения. границ этой войны вплоть до стран-членов НАТО, что сразу же повышает риск применения ядерного оружия.