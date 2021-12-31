Воплощение мечты: восьмилетняя девочка отправила свое творение в космос

Рисунок украинской школьницы украсит уникальный космический аппарат, который будет изучать Юпитер.

Восьмилетняя Ярина Закалюжная из Житомира победила в международном конкурсе Juice up your rocket, поэтому ее рисунок нанесут на космический аппарат. Кроме того, школьница была номинирована в этом году на ежегодную премию ТСН "Ті, що вражають".

Знакомство с девочкой, воплотившей свою космическую мечту, состоялось в прямом эфире ТСН в студии под открытым небом на Софийской площади в Киеве.

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Ей всего 8 лет, а ее рисунок должен украсить уникальный космический аппарат, который будет изучать Юпитер. Ярина Закалюжная приняла участие в международном конкурсе, организованном Европейским космическим агентством. Согласно его условиям, каждый желающий мог прислать свой собственный эскиз для космической ракеты Arian-5. За первое место боролись 2600 детей из 63 стран мира, победила именно Ярина и ее рисунок.

На прямой эфир Ярина приехала со своим отцом Леонидом. Она призналась, что хотела бы и сама совершить полет на космическом корабле, хотя ей "немного страшно знать, что космос такой безграничный".

Сейчас девочка готовится к поездке во Францию, ведь она будет среди гостей, наблюдающих за запуском космического аппарата, который будет украшен ее рисунком. Яринка говорит, что французский язык на этот счет еще не учит, но свой английский немного совершенствует.

Рисунок 8-летней Ярины Закалюжной украсит настоящий космический корабль | "Ті, що вражають"

Напомним, "Ті, що вражають" – это ежегодная премия ТСН, в которой традиционно награждают украинцев, проявивших стойкость, смелость, решительность в событиях уходящего года и стали героями сюжетов ТСН. Миссия проекта – вдохновить людей, подкрепить их веру в себя и лучшее будущее нашей страны.

Смотрите новые истории семерых победителей нынешней премии ТСН "Ті, що вражають" в первую неделю нового 2022 года в 19:30 только в ТСН на 1+1.

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