Вопреки протоколу: Папа Франциск на автомобиле без сопровождения приехал в магазин (видео)

Папа посетил музыкальный магазин.

Папа Римский Франциск первым нарушил все правила Ватикана: на простой машине без сопровождения он приехал в римский музыкальный магазин.

Как об этом узнали и что руководило понтификом, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 13 января.

Об уникальном визите Франциска стало известно благодаря римскому таксисту. Тот снял на телефон, как понтифик выходит из маленького магазинчика в центре Рима неподалеку от Пантеона и садится в Fiat. Папу сопровождает только водитель, а также озадаченные владельцы магазина.

"Приехал где-то в семь вечера. Никто нас заранее не предупреждал. Он просто вошел в магазин. Все были ошеломлены. Он нас благословил", — говорит совладелец музыкального магазина Тициана Эспозито.

В магазине Папа Римский находился четверть часа. Ничего не приобрел, вместо этого благословил, сфотографировался и поехал в своих святых делах дальше. Благодарные владельцы подарили ему диск классической музыки. "Сюда раньше частенько заходил, когда не был понтификом. Постоянно, когда приезжал в Рим, заходил к нам покупать сувениры домой", — делится совладелец музыкального магазина Данило Дженио.

Новости мира: Папа Римский Франциск на простой машине приехал в музыкальный магазин

Автор видео, разлетевшегося по миру, Даниэле Ферретти пил кофе с другими таксистами неподалеку. Вдруг в нескольких метрах от него появился сам понтифик, которого до сих пор Даниэле видел разве что издалека, из окна апостольского дворца или по телевизору. "Я так обрадовался, когда увидел его рядом. Но правда, немного разочарован. Мог бы и поздороваться. Он же такой дружелюбный. А он просто мимо меня прошел", — говорит мужчина.

На римских улицах Франциска без протокола видят не в первый раз. К слову, так давно он заходил в магазин оптики в центре города, чтобы купить новые очки. Однако прессслужба Святого престола о таких событиях не сообщает, охраняя ту часть, что осталась Папе Римскому от частной жизни.