"Вопрос на повестке дня": в ОП отметили, что в США следят за политической ситуацией в Украине

"Вопрос на повестке дня": в ОП отметили, что в США следят за политической ситуацией в Украине

Политическая ситуация внутри государства накладывается на внешнюю агрессивную политику РФ.

В США следят за внутриполитической ситуацией в Украине, эскалация которой накладывается на внешнюю агрессию со стороны России.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига, комментируя телефонный разговор 9 декабря президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

"О внутриполитической ситуации внутри государства. У нас с американской стороной происходит постоянный диалог по этому вопросу и обмен соответствующей информацией. Мне кажется, что американская сторона полностью разделяет беспокойства, которая накладывается друг на друга, и возможность эскалации как внутриполитической внутри государства, что абсолютно не способствует ни единству, ни устойчивости, так и в контексте внешней агрессии, поэтому это вопрос в повестке дня — в том числе в Соединенных Штатах Америки", — сказал Сибига.

Читайте также: