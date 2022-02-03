Вопрос нацбезопасности: аналитики рассказали, почему для Турции важно сотрудничество с Украиной и чем это выгодно Киеву

Вопрос нацбезопасности: аналитики рассказали, почему для Турции важно сотрудничество с Украиной и чем это выгодно Киеву

Турция относится к Украине как к стабильному партнеру.

Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли с Турцией и ряд других договоренностей. Аналитики рассказали, чем этот документ важен для экономики Украины.

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Об этом 3 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Аналитики проанализировали соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией

Соглашение о зоне свободной торговли отменяет пошлины для 95% украинских товаров, едущих в Турцию. Это, уверяют чиновники, принесет пользу обоим государствам.

"Речь идет не только о торговле, но и об инвестициях. Также речь идет о производственном потенциале, в частности, о производстве на территории Украины из турецкого сырья товаров, которые затем смогут попадать на европейские рынки по упрощенной процедуре, учитывая нашу зону свободной торговли с европейским союзом", — говорит старшый аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер.

Какие соглашения подписали Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган

Некоторые эксперты, опрошенные ТСН, все же сомневаются, что наши государства с этим соглашением окажутся в равных позициях.

"Они производят больше товаров с высокой добавленной стоимостью, больше высокотехнологичной продукции, чем Украина. Украина в основном экспортирует сырье, соответственно, любые зоны свободной торговли между подобными экономиками, они будут играть, по-моему, больше в пользу Турции", — сказал эксперт Украинского института будущего Илья Куса.

Турция относится к Украине как к стабильному партнеру

Впрочем, в одном аналитике соглашаются — подписание документа имеет еще и мощную политическую ссылку. Таким образом, Анкара поддерживает Киев.

"Турция относится к Украине как к стабильному партнеру, с которым она связывает свои региональные перспективы торгово-экономического сотрудничества. Это очень весомый такой контраргумент тем инвесторам, которые выражают опасения", — говорит содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

Турция будет пытаться осторожно сотрудничать с Украиной из-за действий РФ

Вскоре в нашем государстве смогут производить беспилотники Bayraktar. Их будут производить на совместном заводе, двигатели для них будет производить украинская "Мотор Сич". А поставлять вооружение могут как турецкой, так и украинской армии.

ВСУ пользоваться Bayraktar уже умеют: прошлой осенью такой дрон, не пересекая линии столкновения на Донбассе, управляемой бомбой уничтожил орудие российско-оккупационных войск. Москва после этого попыталась наказать за поддержку Украины турецкую торговлю. Тогда досталось мандаринам: их запретили привозить в Россию

"Специфика российско-турецких отношений будет все-таки делать наше сотрудничество с Турцией ограниченной. То есть они не будут делать таких шагов, которые в России будут считать серьезной военной угрозой для себя, поскольку у Турции и России есть общие интересы в других вопросах", — говорит эксперт Украинского института будущего Илья Куса.

Почему Турция хочет стать посредником в переговорах между Россией и Украиной

Именно из-за тесных отношений как с Украиной, так и с Россией, Турция выбрала для себя роль посредника. Предоставить новую площадку для переговоров в Минском формате предлагают в Анкаре.

"Я раскрою секрет: с нами велись консультации, когда я еще был в трехсторонней контактной группе – мы говорили, что мы согласны, если эта площадка будет, например, в Стамбуле", — сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Желание Реджепа Тайипа Эрдогана придать своей стране роль миротворца аналитики объясняют не только его стремлениями поддерживать имидж Турции на международной арене. Но тем, что Анкара прежде всего хочет мира.

"Турция совсем не в восторге от потенциальной угрозы боевых действий в черноморском регионе – акватории, где Турция является региональным лидером", — говорит содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

Если переговоры таки перенесут в Турцию, то Украина сможет рассчитывать на Анкару, говорят обозреватели. Турция отрицает аннексию Крыма и выступает за права крымских татар.

"Этот вопрос не только поддержки Украины, это вопрос также национальной безопасности Турции. Усиление присутствия России в Крыму и черноморском регионе автоматически означает ослабление позиций Турции. Поэтому здесь у нас позиции абсолютно совпадают", — говорит старшый аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер.

Перед визитом в Киев и переговорами с Зеленским Реджеп Эрдоган также анонсировал приезд в его страну Путина. После переговоров с президентами Украины и России, надеется Эрдоган, ситуация может проясниться.

Напомним:

В четверг, 3 февраля, в Украину прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским президенты рассказали, что они договорятся о зоне свободной торговли и о том, что Турция может стать новой площадкой для переговоров между Россией и Украиной.

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