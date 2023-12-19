Вопросы к Зеленскому от народа: что хотят услышать люди на пресс-конференции (видео)

Журналисты ТСН спросили у прохожих киевлян, что бы они спросили у Владимира Зеленского на пресс-конференции, которая состоится 19 декабря вечером?

Что отвечали украинцы – смотрите в видео.

Приводим некоторые вопросы жителей столицы к президенту:

Почему средства из госбюджета идут на то, что не надо нам сейчас, а не идут на помощь парням в ВСУ, когда они умирают, остаются без конечностей, а нам нужно строить мосты?

Когда он покончит с коррупцией? Потому что позор такой... на весь мир. Потому что нас никуда не возьмут: ни в ЕС, ни в НАТО, никуда.

Меня интересует, почему западные партнеры обещали много помощи, а не оказали? Неужели не понимают, что Европу ожидает, если мы проигрываем, еще худшая ситуация?

Наверное, у него пока нет ответа на этот вопрос... Пойдет ли на второй срок?

Что нужно делать народу Украины, чтобы скорее наступила победа? Какие-то конструктивные советы.

Все правильно делает, и пусть так и продолжает.

Я бы не спросил, а пожелал бы ему успешной борьбы, если он борется, с коррупцией.

Просьба больше поддерживать (ВСУ – ред.). Все бюджеты, все отложить второстепенное: дороги, брусчатку. Все, что может подождать, все отложить.

Когда будет создано правительство национального единства?

Куда идут деньги, переданные Украине (странами-партнерами - ред.)?

Самый главный вопрос, возможно, это нужно не у него спрашивать, а у всех, кто там (во власти – ред.)? Когда будут ликвидированы пророссийские силы внутри страны, например тот же ОПЗЖ?

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Вопросы к Зеленскому от народа! Что хотят услышать на пресс-конференции?".

Напомним, с минуты на минуту Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию...

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