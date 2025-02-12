Воронки и разруха: как выглядит место ракетного удара в Киеве и что там происходит сейчас (фото, видео)

Оккупанты ракетами обстреляли Оболонский район Киева. На месте происшествия работают спасатели и полиция.
Российские оккупанты утром 12 февраля обстреляли Киев баллистическими ракетами. Из-за атаки погиб один человек.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Больше всего при обстреле Киева пострадал Оболонский район. Корреспондент ТСН Александр Романюк, работающий на месте террористических ударов, рассказал, что там сплошная разруха.
"Вид здесь печальный и болезненный. Если зайти во дворы, то там можно увидеть огромные воронки, которые после себя оставили российские ракеты. Разрушенные авто, куча земли, выбитые двери и окна. Пострадала большая промзона - бизнес-центры, офисные и жилые дома. Удар был настолько большой силы, что мужчины, по словам очевидцев, теряли сознание. Чудом удалось избежать больших жертв", - говорит Александр Романюк.
На месте трагедии погиб один человек, еще четыре человека получили ранения.
В ходе обстрела пострадал также офис одного из украинских телеканалов. На месте работают спасатели и полиция.
Напомним, российские войска в ночь на 12 февраля нанесли ракетный удар по Киеву. Из-за атаки по Оболонскому району погиб человек, есть пострадавшие. В разных районах столицы зафиксированы разрушения.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оболонский район Киева больше всего пострадал от удара баллистики
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