Воронки, разрушения и эвакуация раненых гражданских: как бойцы ВСУ несут службу на окраине Бахмута

Мины с горячим приветом и эвакуация раненых гражданских. Самое горячее направление на Донбассе сейчас окрестности Бахмута. Наши защитники спасают из-под обстрелов местных, которые до сих пор остаются в Бахмуте, несмотря на отсутствие электричества, воды и газа. Минометчики 58-й бригады работают на опережение и активно уничтожают позиции и укрепления российских войск.

Детальнее о ситуации в Бахмуте рассказала корреспондентка Маргарита Потапова в эфире ТСН.

Воронки посреди дороги, поврежденные дома и пустые улицы – так теперь выглядит Бахмут. Город сейчас самая горячая точка на Донецком направлении. Гражданские жители от постоянных российских атак на город погибают почти каждый день.

"В районе разрушенного моста женщина пыталась перейти с одного берега на другой. Был обстрел переправы, множественные осколочные ранения рук и ног, туловища, тела. Ранения были тяжелые, она была в критическом состоянии. Насколько было возможно, боевой медик Нацгвардии ее стабилизировал", – рассказывает боец с позывным "Ричка".

Женщину бойцы отвезли в больницу. Чтобы отразить вражеские атаки на этом направлении активно работают наши минометчики.

Боец Назар свой позывной "Лунатик" получил в 2016 году. Из-за того, что тогда война на Донбассе была преимущественно ночью. Сейчас бойцы на линии фронта работают круглосуточно.

"Сейчас кадровые военные закончились благодаря ВСУ и больше это мобилизованные появились. Многие в плену и "вагнеровцы". Они не считаются с потерями, поэтому очень сложно", — говорит "Лунатик", военнослужащий ВСУ.

После обороны позиций на Луганском направлении боец на позывной "Сивый" полтора месяца проходил реабилитацию. Отец 5-летней Маргариты снова на фронте, чтобы выбить российские войска из украинской земли.

"Скучает. Есть минутка — звоню. Такая: "отдай телефон, я с папой поговорю". Врачи сделали все, что нужно, ну и сразу в строй защищать Родину. Дальше есть семья, есть жена, есть ребенок, а кто же будет, как не я", — отмечает боец ВСУ "Сивый".

Скрипичный ключ на руке единственное, что сейчас напоминает 26-летнему бойцу на позывной "17-й" о жизни до войны. Тогда он организовывал вечеринки и был ди-джеем. Сейчас вместо музыки у бойцов возле Бахмута – звуки взрывов. Но военные минометного расчета делают все, чтобы отстоять города и деревни от российского нашествия.

Напомним, по сообщениям Генштаба, Бахмутский и Авдеевский направления на фронте сейчас самые горячие. Там оккупанты пытаются вести активные наступательные действия, но ВСУ держат оборону и отбивают врага, нанося ему ежедневно значительные потери.

Так, только за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 700 оккупантов. С начала широкомасштабного вторжения потери РФ в Украине составляют около 74 тысяч личного состава.

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