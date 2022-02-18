Воронки в асфальте, ямы на огородах: участок передовой от Новотроицкого до Чермалыка содрогался от разрывов

Воронки в асфальте, ямы на огородах: участок передовой от Новотроицкого до Чермалыка содрогался от разрывов

От гибели просто во сне гражданских спасло только чудо.

Участок передовой от Новотроицкого до Чермалыка подвергся ударам тяжелых российских снарядов. Количество выпущенных россиянами боеприпасов уже перевалило за сотню. Часть смертоносного железа с утра взорвалось в Новогнатовке.

Как сообщается 18 февраля в сюжете ТСН.19:30, в Новогнатовке утром взорвалось 13 тяжелых артиллерийских снаряда. Атака началась неожиданно около шести часов утра.

"Неожиданно, потому что мы даже не думали, что по населенному пункту могут ствольной артиллерией отработать!", — признается военнослужащий ВСУ с позывным "Барат".

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То, что это была именно ствольная дальнобойная артиллерия, свидетельствуют и размеры воронок, и многочисленные обломки, собранные после атаки военными. Чтобы укрыться от 122 миллиметровых российских боеприпасов у людей были считанные секунды.

Била по Новогнатовке, предполагают наши военные – пара российских гаубиц Д-30. Направление атаки после вхождения снаряда во влажную землю определить не сложно – весь прилет пошел со стороны Докучаевска.

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Часть Новогнатовки была обесточена, но оборваны электрические провода и разбитые стекла в домах с сельскохозяйственными сооружениями, пожалуй, самая большая из сегодняшних физических утренних потерь. Могло быть гораздо ужаснее.

Один из артиллерийских снарядов упал прямо на огороде посредине между двумя жилыми домами, где около шести мирно спали люди.

Участок передовой от Новотроицкого до Чермалика получил удар тяжелых российских снарядов

Во второй раз за день вражеская артиллерия начала стрелять в сторону Новогнатовки минут через 10 после предупреждения украинской разведки о возможном новом ударе. И на этот раз, как и с утра, между стартами вражеских снарядов до момента взрыва проходило не более 10 секунд. Правда, на этот раз вражеские артиллеристы несколько сменили стартовую позицию. Дневной обстрел продолжался полчаса.

Со стороны Стылы над Новогнатовкой в направлении, ориентировочно Трудовского и Васильевки, пролетело около трех десятков снарядов.

Напомним:

На фронте продолжается обострение, стреляют с оккупированных территорий в основном из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого оружия. Зафиксировано более полусотни обстрелов украинских позиций с начала суток, огонь - вдоль линии разграничения.

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