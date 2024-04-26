Ворота в "ад": решение правительства ограничить консульские услуги — наказание "уклонистов" или реальное нарушение законов

Речь идет, например, о получении внутреннего украинского и загранпаспортов, свидетельства о рождении ребенка, водительских удостоверений, справок о несудимости или документе регистрации брака и т.д. Ограничения не распространяются только на чрезвычайные ситуации (ДТП, задержание полицией и т.п.), в которых оказались или могут оказаться граждане Украины за границей.

В правительстве ссылаются на постановление Кабмина от 23 апреля 2024 года. Но оно устанавливает ограничения только на оформление внутренних и загранпаспортов. Но украинские СМИ также сообщали об отдельном приказе за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги (до недавнего времени заместителя главы ОПУ Андрея Ермака), устанавливающего ограничения на предоставление украинским мужчинам призывного возраста, находящихся за рубежом, гораздо более широкого перечня. За единственным исключением – оформление документов на возвращение в Украину – "белого паспорта". А что касается "серого", читайте дальше по тексту ТСН.ua.

Во вторник, 23 апреля, в МИД официально уточнили, что такие меры связаны с принятием нового закона о мобилизации, ссылаясь на необходимость "решения вопросов о военном учете граждан мобилизационного возраста, находящихся за границей и разрешении во взаимодействии с другими причастными органами государственной власти технических вопросов, возникших в ходе имплементации норм и положений упомянутого закона". Но, соответствующий закон вступает в силу только 18 мая. Поэтому у многих украинцев, как в самой Украине, так и за рубежом, возникает вопрос: законно ли это вообще?

О том, как эти действия украинской власти не то, что взбудоражили, а раскололи украинское общество на "уехавших" и "оставшихся в Украине", о хейте в соцсетях и официальных объяснениях власти, читайте в материале ТСН.ua.

Блокада и нецензурная лексика: украинцы штурмуют ГП "Документ" в Варшаве

Во вторник, 23 апреля, соцсетями начали распространяться возмутительные посты украинцев, которые не могут получить свои документы за границей. Отдельные украинские дипучреждения с самого утра того же дня начали подтверждать, что прекращают прием документов от мужчин призывного возраста. Граждане Украины дописывали, что из-за невозможности "схватить" свободное "окно" в наших посольствах и консульствах за рубежом (ТСН.ua видел такие посты украинцев, например, из Британии), чтобы подать документы на новый паспорт или оформление других документов, они обратились в польский ГП "Документ".

Это представительство находится в одном из варшавских ТРЦ. Эти наши граждане взяли билеты на самолет из разных европейских стран (не только из Британии). Однако, приехав в Польшу, "поцеловали" дверь. Сотрудники ГП "Документ" в Варшаве сказали, что выдача документов временно приостановлена по техническим причинам. Однако других людей, которые хотели подать документы, вели в помещение "черным" ходом.

"К сожалению, по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме. Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации", — отмечено на сайте учреждения.

Однако, действительно, подорвал украинское общество ряд видео с того же варшавского ГП "Документ", которые начали распространяться соцсетями и СМИ в среду, 24 апреля. Одна из женщин, используя довольно жесткую нецензурную лексику (ТСН.ua не все приведет в следующей цитате – ред.), ругалась в адрес работниц учреждения: "Чего мой муж должен служить? Отдай документы. Иди в свою Украину и сама, бл*ть, служи".

На другом видео, также завирусившемся в сети, слышно, как украинский мужчина говорит: "Здесь, ребятки, молодцы, заблокировали просто кабинки, чтобы никто не смог заходить подаваться". В СМИ были сообщения, как около 300 украинцев, преимущественно мужчин, заблокировали варшавский паспортный сервис. Некоторые даже вызвали туда несколько раз полицию. Однако польские правоохранители только развели руками. В многочисленных видео в соцсетях и включениях в эфиры разных телеканалов люди говорят, что не верят в то, что выдача документов прекращена сугубо по техническим причинам, потому что, как объясняли работники ГП "Документ", не работает система — "технический сбой биометрической верификации".

Украинцы требуют выдачи документов или возврата денег. На сайте учреждения в Варшаве указаны расценки: за оформление загранпаспорта "срочно" нужно заплатить 1598 грн плюс 375 злотых (3690 грн) за сервисные услуги предприятия и еще 400 грн за отправку документов, если лицо получает их не лично; если же не срочно, биометрический загранпаспорт стоит 958 грн, однако сервисные услуги и отправка в той же цене.

На сайте ГП "Документ" Кельна (Германия) также отмечается: "К сожалению, по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме. Выдача паспортов возможна для детей в 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации».

"Вы что этим преследуете? Чтобы все эти люди остались в Германии? Что ли?", — говорит украинский мужчина на видео возле паспортного сервиса в Кельне, также завирусившееся соцсетями. "DW на украинском" в репортаже из Кельна говорит, что очереди немаленькие, а украинские мужчины прячут лицо, пытаясь успеть получить документы до вступления в силу нового закона о мобилизации, но паспорта им не выдают, даже уже готовы.

Не по закону: мораль против права

Фактически так называемый технический сбой в "биометрической верификации" в учреждениях ГП "Документ" за границей совпал с правительственным решением ограничить предоставление консульских услуг для украинских мужчин призывного возраста. В среду, 24 апреля, МИД Украины обнародовал "комментарий прессслужбы", где указало, что учреждения ГП "Документ" за границей подчиняются Государственной миграционной службе, однако отнюдь не МИД.

Это напоминает игру в пинг-понг, когда все по очереди опрокидывают ответственность друг на друга, как горячий "пирожок". Тем не менее, никто не хочет признать очевидный факт: украинское правительство не проводило надлежащей коммуникации с украинцами за рубежом относительно введения норм нового закона о мобилизации, который вступает в силу только с 18 мая 2024 года, не издав заранее разъяснения (которые должны были коммуникировать украинские зарубежные. посольства и консульства), уже не говоря о переходном периоде, за который все те, у кого заканчивается действие тех или иных документов, или есть запрос на оформление свидетельств (о регистрации брака, смерти и т.п. – ред.), могли бы это сделать.

ТСН.ua здесь никоим образом не защищает "уклончан", которые после начала полномасштабного российского вторжения, в нарушение действия закона о правовом режиме военного положения, незаконно пересекли государственную границу Украины. Однако, чтобы привлечь их к ответственности, нужны решения украинских судов, наряду с наказанием виновных, которые причастны к тому, как случилось, что из-за коррупционных схем эти "уклоняющие" смогли бежать за границу. Уже не говоря о том, что украинцы за границей очень легко могут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), апеллируя к нарушению их прав по украинскому законодательству.

Разумеется, рассмотрения таких дел будут длиться не один год. Однако нетрудно догадаться, на чью сторону станут европейские суды. К тому же, у нас до сих пор действует консульский устав, который, в частности, определяет действия консулов, осуществляющих военный учет граждан Украины: "Консул ведет военный учет граждан Украины, находящихся за границей. Консул обязан обеспечить прибытие граждан Украины мужского пола, достигших 18-летнего возраста, в военные комиссариаты по месту постоянного проживания для прохождения призывной комиссии".

Конечно, в условиях военного положения и ограниченных ресурсов, украинские представительства МИД и Госмиграционной службы не в состоянии обеспечить повышенный запрос (а, на самом деле, ажиотаж) около 7 млн украинских граждан (правда, не всех из них пока – ред.) тех или иных услуг. за границей. Справедливо говорят украинцы в Украине, что они платят здесь налоги, на которые, в том числе, финансируются и наши зарубежные учреждения и консульства, учитывая ГП "Документ". Однако наши украинцы, чтобы получить свои документы, уже заплатили за них.

Поэтому, по действующему законодательству, все подавшие заявки на оформление украинских документов, срок изготовления которых предшествует 18 мая, когда вступает в силу новый закон о мобилизации, имеют право на их получение. В сюжете из того же Кельна DW приводит комментарий украинца Сергея, уехавшего за границу легально еще до российского полномасштабного вторжения, и его пока не мобилизуют. Но его сыну, который собирается получать высшее образование в Украине, имея инвалидность, вот-вот исполнится 17 лет, и семья решила возвращаться домой.

"Паспорт и ребенка здесь готов, и мой украинский паспорт, — они готовы. Но я не могу их забрать. Я поеду в Украину. Говорят, ваш паспорт в Германии. А в Германии говорят, что мы вам его не отдадим. Поэтому такая ситуация, при которой мне нужно ехать. Но мы не можем это сделать, потому что не можем забрать документы", — комментирует Сергей. Пересылка паспортов мужчин призывного возраста за границу тоже запрещена.

Вернуть мужчин в Украину: миссия – нужно работать

"Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, — так это не работает. Пребывание за границей не Освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера (22 апреля – ред.) поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Украина Дмитрий Кулеба.

Вскоре, по его словам, МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках украинского законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипучреждениях с приближением вступления в силу нового закона о мобилизации. Однако юристы предполагают, что ограничение предоставления консульских услуг будет действовать вплоть до 18 мая. И, по многочисленным комментариям юристов, под это подпадают не только исключительно "уклоняющие", но и все мужчины, уехавшие из Украины не только до начала полномасштабного российского вторжения на законных основаниях, но и живущие за границей с самого рождения. Хотя в Кабмине отмечают, что новые правила не будут применяться к мужчинам, имеющим право на пересечение границы во время военного положения.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сказал, что украинские ТЦК и СП не будут работать за границей, добавив, что новый закон о мобилизации, после вступления в силу, обязывает мужчин призывного возраста в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные, в том числе через электронный кабинет военнообязаний. связанного. То есть, все те украинские мужчины, которые обратятся за консульскими услугами за границей после 18 мая, должны вместе с этим верифицировать свои данные военного учета.

"Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, конечно, стоит приезжать в Украину. Для тех, кто за границей, будет возможность это сделать (обновить данные – ред.) .) в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет", — добавил спикер Минобороны.

По данным Евростата, которые давали новости ТСН.ua, на январь этого года в странах ЕС проживает около 860 тыс. взрослых украинцев мужского пола. Однако не все они пригодны к службе в рядах ВСУ. Многие выезжали в разные европейские страны еще до начала полномасштабного российского вторжения. Также многие имеют, например, медицинские показания по поводу невозможности службы в ВСУ. У большинства из них уже есть паспорта стран своего пребывания. Конечно, для Украины они остаются нашими гражданами, потому что у нас до сих пор законодательно не урегулирована процедура лишения, как и статус двойного гражданства.

Более того, в условиях военного положения и российского полномасштабного вторжения государство Украина апеллирует к моральному праву своих граждан, если бы они не выехали за границу (не говоря уже о тех, кто, условно, переплыл "Тису" – ред.), стать на защиту своей Родины. Многие в соцсетях сейчас апеллируют к примеру Израиля, мол, когда 7 октября 2023 года на них была атака террористического ХАМАСа, многие граждане Израиля возвращались домой из-за границы защищать свою землю. Однако здесь мы также забываем вспомнить, как многие украинцы возвращались из-за границы после 24 февраля 2022 защищать Украину. Не говоря уже о многих иностранцах, которые вступили в Интернациональный легион ВСУ.

Что говорит Европа: наших не будут выдворять

Однако, так или иначе, хотели этого украинские власти или нет, в условиях, когда дальнейшая мобилизация внутри страны пробуксовывает (а для этого не была сделана надлежащая информационная кампания, сетями распространялись только видео, как ТЦК ловят условных уклонян и силой их "оформляют") ред.), ограничение предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей еще больше разделило украинское общество на уехавших и оставшихся. И, если проникнуть в комментарии под соответствующими сообщениями в соцсетях, там можно найти кучу хейта, если не настоящие ворота в ад: от "так вам всем и надо за границей, все в окопы"; к "вы не понимаете, как это, остаться без собственной крыши над головой в чужой стране".

ТСН.ua здесь разделяет мнение и тех, кто уже третий год в окопах, без четкой перспективы демобилизации, и тех, кому некуда возвращаться. И, опять же, добавим, что мы не поощряем "ухилянтов", которые после начала полномасштабного российского вторжения незаконно пересекли государственную границу. Вместе с тем мы за то, чтобы найти и наказать виновных, которые этому способствовали. Потому что одними лишь ограничениями предоставления консульских услуг украинским мужчинам за границей нельзя достичь цели, которую себе ставит государство Украина, — их возвращение на Родину. Как, в общем, всех более 7 млн украинцев.

Действительно, о готовности помочь Киеву вернуть украинских мужчин домой уже высказалась Польша в лице министра обороны Владислава Косиняка-Камиша, не сообщив при этом подробностей, как именно это юридически оформить: "Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине". ТСН.ua тоже делал сюжет в январе этого года, где обсуждал с нашей бывшей корреспонденткой "1+1" в Варшаве Маргаритой Сытник, украинских мужчин призывного возраста, в том числе, в польских спортзалах.

Но там речь не шла о нарушении законодательства, тем более нового закона о мобилизации, который вступает в силу только 18 мая. Однако выразилась также и Литва. Хотя совсем не так, как это подала подавляющее большинство украинских СМИ. Министр обороны Лауринас Кащюнас отметил, что его страна может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, но вместе с тем Литва пока не рассматривает конкретные меры для этого и следит за тем, какие решения примет Польша.

"Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину – этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц – ред.) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, которые я слышу и от польской стороны. давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы», – сказал Лауринас Кащюнас.

По его словам, сейчас трудно оценить точное количество находящихся в Литве мужчин-украинцев призывного возраста. Как уже отмечал ТСН.ua, — это около 860 тыс. взрослых украинцев мужского пола за рубежом в целом. Однако не все они уехали из Украины после 24 февраля 2022 года, и далеко не все пригодны для службы в Силах обороны Украины. Опять же, ТСН.ua здесь укажет, что мы никоим образом не поощряем мужчин призывного возраста уклоняться от своей конституционной обязанности защищать государство. Вместе с тем мы также подчеркиваем, что определенные правительственные решения до вступления в силу нового закона Украины о мобилизации 18 мая ограничивают законные права граждан Украины, выехавших из страны на законных основаниях, на получение консульских услуг.

ТСН.ua еще раз предоставляет здесь разъяснение МИД: "Если гражданин Украины подал соответствующее заявление на получение необходимых ему документов до 23 апреля 2024 года, то все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные к указанной дате, будут рассмотрены и проработаны консульскими учреждениями в в полном объеме, в том числе поданные до 23.04.2024 заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу".

Берлин уже заявил, что в случае окончания действия украинского загранпаспорта у граждан Украины, находящихся в Германии на основании действия временной защиты (для выехавших из Украины после начала полномасштабного российского вторжения – ред.), немецкое правительство их не будет лишать статуса. искателя убежища". При этом, не важно, женщина это или мужчина. Хотя некоторые немецкие чиновники неофициально сообщали ТСН.ua, что, возможно, в дальнейшем федеральное правительство будет пересматривать условия пребывания украинцев в Германии, если большинство из 1,4 млн (украинцев, находящихся в ФРГ – ред.) не пойдут на работу .

Между тем сетями ширится "лазейка", как обойти новый украинский закон о мобилизации. Большинство "юристов" в соцсетях рекомендуют оформить статус беженца (что существенно ограничивает права и возможности передвижения в пределах ЕС – ред), или "серый" паспорт. Последний дает право путешествовать по странам-членам ЕС. К тому же, на него можно податься, например, в Германии не более чем на три года, исключительно с заявлением о невозможности продления паспорта в учреждениях страны-происхождения. В Польше и других странах ЕС эта опция также доступна, что уже распространяется по украинским соцсетям с космической скоростью.

И здесь риторический вопрос: что своими запретами и ограничениями добились украинские власти, не работая, от слова вообще, с более чем 7 млн украинцев за рубежом? И, опять же повторимся, что ТСН.ua никоим образом не поощряет украинских мужчин в Украине переплывать Тису или украинских мужчин за границей оформлять "серые" паспорта. Однако это все уже давно космическими темпами распространяется соцсетями. Как и раскол в украинском обществе на "уехавших" и "оставшихся в Украине".