Воровал алкоголь и воздушные шарики: на Волыни школьник дважды за год "обчистил" магазин

Воровал алкоголь и воздушные шарики: на Волыни школьник дважды за год "обчистил" магазин

Награбленный школьник хранил в заброшенном доме.

В Волынской области ученик 10 класса дважды за год обокрал местный магазин. Подросток воровал алкогольные напитки, сигареты и воздушные шарики.

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Об этом говорится в приговоре Гороховского районного суда Волынской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, парень в 2021 году дважды обворовал местный магазин. Первый раз 25 февраля он залез в магазин и украл там алкогольные напитки – водку, коньяк и вино на общую сумму 6361 гривен. 1 октября подросток во второй раз залез в магазин, откуда украл алкогольные напитки, кофе, жевательные резинки и даже воздушные шарики на общую сумму 5548 гривен. Тогда его с поличным задержала полиция.

На суде школьник вину признал и раскаялся. Он рассказал, что прятал награбленное в заброшенном доме. Суд признал подростка виновным по ч. 3 ст. 185 и ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 УК Украины. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Однако реальный срок суд заменил на 2 года испытательного. Также родственники молодого человека должны заплатить 3089 грн за проведение экспертиз.

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