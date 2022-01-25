Воровала вино и попала в капкан: на Днепропетровщине женщине пришлось вырываться из ловушки в чужом доме

Воровала вино и попала в капкан: на Днепропетровщине женщине пришлось вырываться из ловушки в чужом доме

Женщина хотела украсть 3 литра домашнего вина.

В Днепропетровской области женщина, два дня воровавшая домашнее вино, попала в капкан, который возле бутля установил владелец дома.

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Об этом говорится в приговоре Криничанского районного суда Днепропетровской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, 21 ноября 2021 женщина проникла в чужой дом и украла оттуда 3 литра домашнего виноградно-яблочного вина и 260 грн.

23 ноября подозреваемая снова проникла в дом и пыталась утащить 3 литра домашнего вина, однако владелец дома возле бутля с алкоголем установил капкан, в который попала женщина. Она травмировала руку и скрылась с места происшествия без выпивки.

В ходе суда женщина вину признала и заключила соглашение со следствием. Суд признал женщину виновной по ч.3 ст.185, ч.3 ст.15, ч.3 ст.185 УК Украины. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив на один год испытательного срока.

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