Воруют телефоны и набирают быстрых кредитов: в Днепре орудуют воры в париках и норковых шубах

Воруют телефоны и набирают быстрых кредитов: в Днепре орудуют воры в париках и норковых шубах

Одной из жертв воров стала местная жительница, на которую набрали лишь скорых кредов на 80 тыс. гривен.

В Днепре пытаются помочь жертве злоумышленников, которые воруют мобильные телефоны, а затем взламывают банковские приложения и берут кредиты. В городе участились такие случаи — иногда похищают до 25 смартфонов в сутки. В основном, ищут жертв в магазинах и торговых центрах.

Как не попасть в ловушку злоумышленников – в сюжете ТСН.16:45.

Как у местной девушки Анны украли телефон, зафиксировали камеры слежения магазина. После того как она поделилась видео в Сети, десятки людей начали писать о подобных ситуациях, рассказывает Анна. Благодаря опубликованному видео в сесети опознали карманник. Выяснилось, когда Анна пришла в райотдел полиции – стала десятой за день с подобным обращением.

Воровство в торговом центре продавщица Юлия видит чуть ли не каждый день. Говорит, что ей уже не раз угрожали за то, что пыталась предотвратить преступление. Пришлось даже купить газовый баллончик. В общей сложности в ТРЦ "работает" с десяток злоумышленников, рассказывает Юлия. Имеют целый маскарадный арсенал – парики, сменную одежду и даже норковые шубы.

В Днепре пытаются помочь жертве злоумышленников, ворующих мобильники | Новости Украины

Потерпевшая рассказывает, вернуть украденное нелегко. Девушка сразу заблокировала гаджет, позвонила банку и решила, что на этом остановиться. Когда Анна приобрела новый телефон и открыла приложение одного из банков – ужаснулась. Оказалось, что только скорых кредитов у нее на 80 тысяч гривен.

Что телефоны теперь воруют не только ради самих устройств, подтверждают и в киберполиции. В ведомстве напоминают, как поступать, если вы стали жертвами воров.

"Необходимо осуществить перевыпуск симкарты, заблокировать потерянную, обязательно сменить пароль, выключить мессенджеры, функционирующие на устройстве, заблокировать карты и приложения", – рассказывает заместитель начальника отдела УПК в Днепропетровской области Андрей Аверьянов.

Одну из банд телефонных воров недавно смогли задержать днепровские патрульные. Когда за сутки поступило 25 заявлений об украденных смартфонах — копы отследили два автомобиля, на которых перемещались преступники и задержали четырех человек. Установили, что к воровству причастны две женщины и мужчина. Следователи изъяли у водителя 5 телефонов, два женских парика, планшет.

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