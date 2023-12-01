Лопнуло терпение: украинские водители в Польше на ПП "Краковец-Корчевая" объявили голодовку (видео)

Украинские водители требуют, чтобы польские забастовщики пропускали хотя бы 15 грузовиков в час.
Сотни украинских дальнобойщиков на польской границе, в частности на пункте пропуска "Краковец-Корчева", вышли на акцию протеста в ответ на забастовку поляков и объявили голодовку.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Украинские водители требуют, чтобы польские забастовщики пропускали хотя бы 15 украинских фур в час: по 7-8 машин с каждой стороны.
На место прибыла полиция.
Некоторые украинские водители рассказывают, что стоят на границе уже 2-3 недели.
"Мы хотим домой. Нас не пропускают. Там четыре человека держат всю колейку. У нас заканчивается горючее, заканчиваются продукты. Кто еще держится-шутит, а у кого-то нервы на пределе, потому что уже 2-3 недели стоят", — говорит один из водителей.
▶ Что происходит сейчас на пункте пропуска Корчова-Краковец, можно просмотреть на YouTube-канале ТСН по этой ссылке видео: "Украинские водители в Польше объявили голодовку! У людей лопнуло терпение".
Ранее министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо своему украинскому коллеге Александру Кубракову, в котором призвал выполнить требования польских протестующих.
Что предшествовало
Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".
26 ноября стало известно, что на границе с Польшей есть случаи блокирования гуманитарной помощи.
Также сообщалось, что польские забастовщики планируют круглосуточную блокировку движения по направлению пунктов пропуска "Медика-Шегини".
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