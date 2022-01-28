Ворвался в чужую квартиру и издевался: на Полтавщине мужчина убил женщину, потому что она его бросила

Ворвался в чужую квартиру и издевался: на Полтавщине мужчина убил женщину, потому что она его бросила

Женщина скончалась в приемной больницы.

В Полтавской области мужчина жестоко убил сожительницу из-за того, что та отказалась к нему вернуться. Подозреваемый замучил женщину в присутствии другого мужчины, не вызывавшего полицию.

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Об этом идет речь в приговоре Великобагачанского районного суда Полтавской области, сообщает ТСН.ua.

Подозреваемый требовал, чтобы жертва вернулась к нему

По данным суда, подозреваемый 3 июня 2021 года в 9:00 жестоко убил потерпевшую. Он ворвался в чужое жилье и избил женщину. Потерпевшую пытались спасти медики, однако она скончалась. Также он требовал, чтобы женщина вернулась к нему, однако она отказалась.

Перед трагедией подозреваемый выгнал жертву из дома

Во время суда сестра покойной рассказала, что подозреваемый и его жертва жили вместе. Мужчина часто ревновал женщину. Накануне трагедии подозреваемый выгнал потерпевшую из дома. Женщина просила сестру приютить ее, но та не смогла этого сделать, поскольку также жила в доме своего сожителя.

После избиения мужчина ушел из дома прочь

Пострадавшую в своей квартире приютил другой мужчина, в дом которого и ворвался подозреваемый. Свидетель рассказал, что бывший сожитель женщины выбил дверь, ударил его и бросился в комнату, где спала потерпевшая. Он жестоко избивал женщину. Свидетель сделал ему замечание, но не вызвал полицию. Впоследствии подозреваемый вышел из дома, попрощавшись с владельцем квартиры, и заявил ему, что "он может оставить женщину себе". Тогда свидетель нашел женщину без сознания. Пострадавшую госпитализировали, однако она скончалась в приемной больнице.

Фельдшер, приехавшая на вызов к потерпевшей, рассказала, что женщину жестоко избили, она без сознания лежала без одежды на полу. По данным медиков, потерпевшая скончалась из-за жестокого избиения.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 121 УК Украины и ч. 1 ст. 309 УК Украины. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

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