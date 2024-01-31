Воры в законе до сих пор на свободе: кто больше всего нажился на войне и где они сейчас

Приближается вторая годовщина с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Эта война вновь поставила под угрозу государственную безопасность из-за нередких случаев безнаказанной коррупции среди чиновников.

С началом полномасштабного вторжения коррупция в Украине приобрела особо цинические формы. Только за последние четыре месяца в Минобороны выявили нарушений более чем на 10 млрд грн.

В то же время, самые громкие дела о хищении завершаются "открытым финалом". До сих пор на свободе находятся и могут продолжать преступную деятельность десятки коррупционеров.

ТСН.ua собрали самые громкие дела, которые остаются безнаказанными.

Заместители Резникова и некачественная амуниция

Первые громкие звоночки о коррупции в руководстве Минобороны раздались, когда в украинском издании "Зеркало недели" вышла статья о якобы завышенных закупочных ценах на продукты питания для военных Вооруженных сил Украины. В частности, речь шла о том, что Министерство якобы закупает для солдат куриные яйца по 17 гривен за штуку.

Тогда действующий министр Алексей Резников опровергал эти упреки, но уже вскоре его заместители и руководители профильного департамента, ответственные за это направление, подали в отставку. Вскоре они были арестованы и им объявили подозрение о злоупотреблении.

Вячеслав Шаповалов / Фото: Фото из открытых источников

В заявлениях на подпись было, в частности, и заявление Вячеслава Шаповалова. Его разоблачили на растрате около 1 млрд гривен.

В начале большой войны с Россией Минобороны приобрело у иностранного поставщика бронежилеты и шлемы для ВСУ. Весной и летом 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества. Однако следующие партии, которые поступали осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания. Выяснилось, что они не отвечают украинским требованиям к качеству.

Кроме того, в конце 2022 года в Сеть попали документы, по которым чиновники Минобороны заключили соглашение на 13,16 млрд грн на закупку продовольствия для ВСУ в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Тогда в отставку подал и директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. 1 февраля СБУ вручила им обоим подозрения. Как оказалось, расследование НАБУ по этому поводу началось еще до публикации материалов в СМИ.

Вручение подозрения Вячеславу Шаповалову / Фото: Государственное бюро расследований

Зимой 2023-го, Печерский районный суд города Киева назначил меру пресечения освобожденному от должности Вячеславу Шаповалову. Ему назначили пребывание под стражей на время следствия с возможностью выйти на свободу под залог в размере 402 миллиона 600 тысяч гривен.

В октябре состоялся очередной суд по делу Шаповалова, но его и дальше не выпустили из-под стражи, но уменьшили размер залога до 50 миллионов гривен. В общем, это самая популярная схема ныне, которой пользуются топ-коррупционеры — ожидать уменьшения залога до уровня, который "по карману", чтобы потом выйти и компенсировать "расходы" награбленным.

Александр Лиев и боеприпасы-призраки

Некоторые чиновники пошли дальше и решили воровать даже на боеприпасах для Сил обороны. Так, 27 января СБУ объявила подозрение пяти лицам, пытавшимся украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

Речь идет, в частности, об Александре Лиеве, который был руководителем Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, нынешнем руководителе этого департамента Тоомасе Нахкура и руководителе "Львовского арсенала" Юрии Збитневом.

Александр Лиев / Фото: t.me/suspilnenews

По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал". Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

После получения средств, менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.

Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

В свою очередь, Лиев в соцсетях попытался оправдаться полиграфом.

"7 октября 2022 года в соответствии с протоколом заседания рабочей группы по рассмотрению коммерческих предложений было решено заключить контракт с "Львовским Арсеналом" на отлагательных условиях — то есть когда будет лицензия, подписываем дополнительные соглашения и берем финансовые обязательства. Военный атташе Украины, находящийся в стране производителя, подтвердил способность поставщика и даже "добропорядочность". Письменно. Это есть в деле. Контракт подписывал я, и имел на то все основания. Нет, не потому что я, по словам отдельных невежд был "заместителем министра". Я никогда не занимал этот пост. А на основании того, что был руководителем соответствующего структурного подразделения МО и уполномоченным лицом, 2 ноября 2022 г. была получена экспортная лицензия в Словацкой Республике, как было заявлено поставщиком и зафиксировано в контракте – это страна-экспортер, то есть Украина именно из Словакии должна получить товар. Такая лицензия была для нас подтверждением надежности контракта, поэтому 10 ноября 2022 года было подписано дополнительное соглашение на поставку товара и определен срок поставки первой партии 20.12.2022 и всех 4-х партий до 20.02.2023. Только тогда были взяты финансовые обязательства, зарегистрировавшиеся в Госказначействе, где тоже были дополнительно проверены все документы. 17 ноября 2022 года произведена предварительная оплата по Контракту в размере 1 340 465 596,00 грн. Однако товар не был поставлен в указанный срок…", — написал Лиев.

Александр Лиев / Фото: ТСН.ua

Однако до сих пор Высший антикоррупционный суд не избрал меру пресечения Лиеву. По информации Суспильного, во время заседания прокуроры попросили назначить ему содержание под стражей или залог в размере 268 млн грн.

Однако суд отказал в ходатайстве. Более того, на заседание якобы пришел шоумен Александр Педан и заместитель секретаря СНБО Андрей Демартино, которые выразили желание взять Лиева на поруки.

Лиев очутился дома. Перед выходом из зала суда он пообещал, что будет всесторонне помогать следствию, чтобы вернуть все потерянные деньги и взыскать штрафные санкции.

"Семейный бизнес" Гринкевичей

Семья Гринкевичей/Фото: из открытых источников

Кейс Лиева касается масштабной схемы, в которой была задействована целая семья. В конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны — львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Его обвиняют в махинациях с контрактами на поставку одежды и продовольствия, на которых государство потеряло по меньшей мере миллиард гривен. Это дело вызвало большой резонанс.

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Несколько месяцев назад ДБР начало расследование по факту "оборудок с закупками одежды и белья для ВСУ", которые, по данным следствия, должен был поставлять львовский бизнесмен. Следователи рассказывают, что бизнесмен после разоблачения якобы предлагал взятку за помощь вернуть ему имущество, изъятое из подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного дела.

В общей сложности подконтрольные ему компании якобы выиграли 23 тендера на 1,5 миллиарда гривен на поставку одежды Минобороны.

Следствие утверждает, что оборонные заказы должны выполнять компании, которые раньше занимались строительством. И не имели надлежащих производственных, складских и других возможностей, чтобы производить и хранить вещи для нужд Минобороны.

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В результате шесть контрактов не выполнили полностью, а по меньшей мере за семь — поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, "но получили государственные средства за полное исполнение обязательств", говорят следователи.

30 декабря Печерский райсуд Киева отправил Гринкевича под стражу с возможностью залога более чем в 429 миллионов гривен. Тот ее до сих пор не внес.

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Позже стало известно, что правоохранители задержали в Одессе сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа. Его считают пятым участником преступной организации, которую подозревають в поставках для ВСУ некачественной одежды на 1 млрд грн. Остальные четверо подозреваемых по этому делу уже находятся под стражей.

Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что Гринкевич-младший пытался договориться о пересечении границы, чтобы скрыться в одной из стран ЕС.

Арест Гринкевича-младшего

Сейчас его адвокат Андрей Гуджал сообщил, что за сына львовского бизнесмена Романа залог в размере 500 миллионов гривен вносить не будут. Вероятно, они также ожидают ее значительного уменьшения.

Всеволод Князев, ВАКС и Жеваго

В мае 2023 года Князев попался на взятке в 2,7 млн. дол. Ее Князев вроде бы получал от людей, выступавших за решение суда в пользу совладельца финансово-промышленной группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Речь идет о деле, в котором Верховный суд оставил связанным с Жеваго компаниям права собственности на 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo.

Всеволод Князев

Тогда Князева взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн. гривен. Однако уже через две недели бывшему председателю Верховного Суда уменьшили залог до 75 млн грн.

Тогда сторона защиты на судебном заседании вообще ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. Мол, подозреваемый не может заплатить определенный ему ранее залог в размере 107,3 миллиона гривен, поскольку такая сумма — "это вся его зарплата за 35 лет". К тому же, по словам Князева, у него нет доступа к своим деньгам, поскольку его счета арестованы.

Экспредседатель Верховного суда Всеволод Князев в суде / Фото: ТСН

Впоследствии сумма залога уменьшилась еще до 55 млн, 26 сентября – до 45 млн грн, 13 октября – до 35 млн грн, 5 декабря – до 27 млн грн, а 30 января – до "подъемных" 18,168 миллиона гривен. И по состоянию на 31 января Князев якобы вышел из СИЗО.

Эксочельщик Верховного суда Всеволод Князев может выйти из СИЗО

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