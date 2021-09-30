Восемь домов в Киеве остались без света из-за пожара в трансформаторной подстанции фото, видео

Во время тушения пожара чрезвычайникам пришлось эвакуировать шесть автомобилей.
Восемь домов в Киеве остались без света из-за пожара на трансформаторной подстанции. Загорелось поздно вечером в Оболонском районе столицы.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 30 сентября.
В соцсетях пишут, что сначала был взрыв. А потом там сразу же начало гореть. На место вызвали спасателей. Те в свою очередь еще электриков. И только когда выключили напряжение, смогли приступить к тушению.
Шесть автомобилей чрезвычайникам пришлось эвакуировать.
Чтобы полностью потушить пожар, огнеборцам понадобилось полчаса.
Что именно стало причиной возгорания, выясняет созданная комиссия.
Оборудование тем временем готовят к ремонту.