Восемь домов в Киеве остались без света из-за пожара в трансформаторной подстанции фото, видео

Восемь домов в Киеве остались без света из-за пожара в трансформаторной подстанции фото, видео

Во время тушения пожара чрезвычайникам пришлось эвакуировать шесть автомобилей.

Восемь домов в Киеве остались без света из-за пожара на трансформаторной подстанции. Загорелось поздно вечером в Оболонском районе столицы.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 30 сентября.

В соцсетях пишут, что сначала был взрыв. А потом там сразу же начало гореть. На место вызвали спасателей. Те в свою очередь еще электриков. И только когда выключили напряжение, смогли приступить к тушению.

Шесть автомобилей чрезвычайникам пришлось эвакуировать.

Чтобы полностью потушить пожар, огнеборцам понадобилось полчаса.

Что именно стало причиной возгорания, выясняет созданная комиссия.

Оборудование тем временем готовят к ремонту.

Новости Украины: 8 домов в Киеве остались без света из-за пожара в трансформаторной подстанции

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