Восемь лет войны на Донбассе: где сейчас находятся украинцы, которых оккупационные власти взяли в плен несколько лет назад

Сейчас в тюрьмах на территориях оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях находятся тысячи украинцев, а еще два месяца назад, до начала большой войны, там было не более трех сотен соотечественников.

За восемь лет войны на Донбассе через российские застенки прошли несколько тысяч человек, их освобождали и обменивали.

Где сейчас находятся украинцы, которых на оккупированных территориях схватили еще несколько лет назад, что говорят их родные, которые годами ждут обмена, но сейчас видят, что удается освобождать других — в сюжете ТСН.

По состоянию на 24 февраля, когда началась полномасштабная война, в оккупированном Донецке и Луганске россияне держали в плену 301 украинца, каждая десятая из них — женщина. Одна из пленных женщин попала в колонию в 2017 году только потому, что не скрывала свою проукраинскую позицию. Одна из двух дочерей пленной, Юлия Савко, рассказала, что в июле будет пять лет, а надежда на спасение матери потихоньку разрушается.

Пленных мужчин на оккупированном Донбассе держат по меньшей мере в двух тюрьмах. В начале апреля около 32-й колонии в Макеевке что-то очень мощное прилетело прямо в стену барака, где живут политические пленные, то есть люди с проукраинской позицией. После этого случая, рассказывает бывший пленный Александр Репетило, имеющий связь с семьями заложников, руководство этой тюрьмы испугалось, что пленники могут сбежать.

Правозащитница Татьяна Катриченко рассказала, что к политическим пленникам также заходили и предлагали им пойти воевать на стороне так называемой "ДНР", но больше таких запросов было к другим заключенным. А еще последние два месяца пленных пытаются запугать. Говорят, в случае украинского контрнаступления им не жить.

Где сейчас находятся украинцы, взятые в плен на оккупированных территориях еще несколько лет назад

Россия до начала большой войны не торопилась освобождать заложников. Сейчас обмены есть, хоть и многочисленные. Но те, кто в плену уже несколько лет, в обменные списки не попадают.

Правозащитница добавляет, что сейчас Россия захватила несколько тысяч военнопленных и гражданских заложников, из них на обмен попадают десятки, сотни пленных. Вопрос старых заложников, взятых до 24 февраля, будет откладываться до завершения конфликта.

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