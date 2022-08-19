Восемь областей Украины оказались под огнем российских оккупантов: какая ситуация в регионах 19 августа

Ночь против 19 августа в большинстве регионов Украины прошла относительно спокойно, но восемь областей находились под огнем российских оккупантов. Какая ситуация в регионах по состоянию на 8:00 утра.

Так, относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Киевской и Житомирской областях.

Черниговская область

За минувшие сутки — 3 обстрела приграничных территорий в Новгород-Северском районе. Без жертв и разрушений.

Сумская область

Вчера россияне совершили 7 обстрелов 3 громад. Зафиксировано 93 прилета. Без жертв, но есть разрушение. В результате обстрела Белопольской громады из ствольной артиллерии повреждены нежилой дом и помещения школы. В Миропольской громаде с 14.20 был обстрел из 120 мм миномета – 15 прилетов. Продолжился обстрел в 17.30. По результатам обстрела повреждена гражданская инфраструктура. Сегодня с 6.00 утра начался минометный обстрел Белопольской громады. Последствия уточняются.

Днепропетровская область

Российские войска обстреляли три района. В Криворожском ударили по двум громадам — Апостоловской и Зеленодольской. В Апостоловской погиб мужчина, в Зеленодольской без пострадавших. В обеих громадах есть разрушения жилья. В Синельниковском районе из РСЗО "Торнадо С" обстреляли Межевскую громаду. Ранен ребенок. Повреждены несколько домов. В Никополе обстреляли центр города. Повреждены до 20 многоэтажек, 8 магазинов, несколько учреждений и лицей. Люди не пострадали.

Харьковская область

В 4.38 оккупанты ракетами обстреляли Харьков. Есть попадания в Индустриальном, Киевском, Основянском районах. По предварительным данным, одна женщина погибла. Одна из ракет попала в корпус образовательного учреждения. Также попадание в землю, промышленный объект и частный жилой дом. Предварительно пострадавших нет.

В области за сутки из артиллерии обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы. Есть попадания в жилые дома, хозяйственные постройки. В Золочевской громаде горело помещение клуба, библиотека и пшеница в поле. В Печенегах из-за обстрелов пострадал мужчина.

Луганская область

В течение 18 августа было отражено восемь атак врага. Большинство из них было направлено на Бахмутское направление. Штурм организуют, в том числе, из сел и городов Луганской области. В восьми населенных пунктах россияне привлекали авиацию. Только за минувшую ночь 16 раз использовали ствольную и реактивную артиллерию, направляя удары по населенным пунктам и укреплениям наших военных.

Донецкая область

5 погибших и 10 раненых гражданских за сутки. Обстрелы – артиллерия, минометы, танки, авиаудар "НУРС", РСЗО "Ураган". Обстреляны Железное, Зеленополье, Авдеевка, г. Торецк, Максимилиановка, Дружба, Николаевка, Пришиб, Бахмут, Озаряновка, Александрополь. Повреждены 3 многоэтажки, 9 частных жилых домов, гараж, 3 гражданских автомобиля, 1 служебный автомобиль, магазин.

Около 5 утра обстрел Краматорска. Частично повреждено здание Краматорского технологического техникума. Обстрелы Авдеевки, Марьинки, Очеретинской и Святогорской громад, в том числе поселков Татьяновка и Пришиб. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевская область

Вчера в Николаеве в очередной раз атаковали объекты портовой инфраструктуры. Пострадавших нет. Около 04:00 город подвергся обстрелам ракетами типа С-300. Три ракеты снова попали в ЧНУ имени П. Могилы, повреждены окрестные дома. Предварительно один человек получил ранения. Также в другом районе города повреждено предприятие. Пострадавших нет.

В Николаевском районе днем вражеские обстрелы в с. Галициново Галициновской громады. В результате попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Смерч" повреждено несколько жилых домов, разрушено здание пожарной части и уничтожен пожарный автомобиль. Три человека получили ранения. В Баштанском районе за прошедшие сутки были обстрелы Широковской громады. Также громада подверглась обстрелам с 22:00 до 04:00. Попадания были за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатского громады, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонская область

В течение суток боевые действия продолжались практически по всей территории Херсонщины. На деоккупированных территориях были обнаружены противопехотные осколочные мины (ПОМ-2), от которых можно пострадать, не задев ее. Во многих громадах области много заминированных территорий, напряженная ситуация остается в селах, прилегающих к соседним регионам и через которые идет река Ингулец.

Жители области продолжают демонстрировать свои проукраинские взгляды. Россияне вынуждены завозить молодежь из других регионов для зарисовки украинской символики в оккупированном Херсоне. Больше половины месяца жители области без украинской связи, Интернета и телевидения.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 177-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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