Воскресенье – время отдыха: на Донбассе ожидают серьезного увеличения убийственного металла с оккупированной территории

По состоянию на 17 часов штаб ООС насчитал 53 обстрела.

На этой неделе гражданских жителей ОРДЛО начали массово вывозить в Россию: угрожая якобы возможным наступлением Вооруженных сил Украины. В то же время, уже начались провокации. Российские наемники – ударили из пушек прямо по детсаду в Станице Луганской, в котором находились дети.

О том, какая ситуация там сейчас – речь 20 февраля в сюжете ТСН.Тиждень.

Так, чуть меньше сегодня обстрелов на Донбассе, чем вчера. По состоянию на 17 часов штаб ООС насчитал 53 обстрела, 50 из них – это запрещенное Минскими договоренностями оружие. Сегодня на передовой один раненый. Известно, что получил его парень вблизи Станицы Луганской. Сейчас он в госпитале, состояние его средней тяжести.

На Светлодарской дуге накануне был погибший и двое раненых. Именно на тех позициях едва ли не постоянно идут обстрелы уже не одни сутки. Тем временем бойцы в ответ там стреляют нечасто. Ведь враг прячется за жилыми домами местных на оккупированных территориях.

Новости с фронта: изменилось ли количество обстрелов и куда целили оккупанты

В штабе ООС говорят, с четверга оккупанты попали в 73 гражданских объекта. Это две школы, детский сад, интернат, и несколько десятков гражданских домов. К вечеру сегодня стало известно, что ударили они по позициям возле города Счастья на Луганщине. После обстрела появилось видео, как горит машина украинских представителей Совместного центра контроля. Два дня накануне – то есть пятницу и субботу – оккупанты обстреливали в Счастье КПВВ. И вот сегодня, чтобы не подвергать опасности гражданских, ведь на территории пропускного пункта работают банк, медпункт, почта, КПВВ решили закрыть.

Между тем, сегодняшний вал из пуль и снарядов наши бойцы называют наименьшими обстрелами за три последних дня. И довольно часто можно услышать от них, что у российских наемников воскресенье — время отдыха, а уже завтра следует ожидать серьезного увеличения убийственного металла с оккупированной территории.

Напомним:

Глава Минобороны Алексей Резников считает неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России может быть "завтра-послезавтра". Ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована.

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