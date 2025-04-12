Восьмиклассник из Тернополя перехитрил российские спецслужбы: как ему это удалось

Назар из Тернополя / © ТСН

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Восьмиклассник тернопольского лицея не дал себя завербовать российским спецслужбам. Когда мальчику на телефон поступило предложение о «легком заработке» - сообщил школьной полицейской. Потому что именно она рассказывала детям на уроках о российских методах вербовки.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Светланы Паук.

Восьмиклассник Назар только успел вернуться из школы домой, как ему на телефон приходит интересное сообщение. Кто-то на русском языке предлагает заработать минимум тысячу долларов

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"Я спросил, какая работа, они начали расспрашивать, из какого я города и сколько мне лет. Я сказал сколько мне лет и из какого я города и после чего они спросили есть ли у меня свободное перемещение по городу. Я сказал, что да", - говорит парень.

И тогда Назару предложили то, о чем его классу три дня рассказывали в школе на уроках, а именно - начали вербовать!

"Что-то перенести из одного места в другое место. После этого я сразу позвонил нашему полицейскому нашей школы. И сразу заблокировал этот номер. После чего сразу приехал к нам наряд полиции и я все описал как это было", - говорит Назар.

Вербовка восьмиклассника провалилась сразу, ведь незадолго до этого он прослушал лекции школьной полицейской о том, как подцепляют на крючок детей российские обманщики. И что на самом деле ворого предлагает переносить не предметы, а смерть - и себе, и другим.

«С учениками именно 8,9,10 классов три дня я проводила профилактическую беседу, также обращала внимание на уголовную ответственность, если они будут задействованы к сотрудничеству с лицами РФ, поэтому ученик уже понимал о чем идет речь и не продолжал с ними общение», - говорит инспектор службы образовательной безопасности Светлана Бадамшева.

Дата публикации 21:45, 11.04.25 Количество просмотров 44 ТСН Итоги 11 апреля. Переговоры с США начались! Неожиданные заявления Трампа взбудоражили СМИ!

Полицейские поблагодарили парня за его позицию. И тут Назар снова удивил полицейских – попросил подарок, не для себя, а для мамы.

Это не первый случай в Тернопольской области, когда школьники посылают российские спецслужбы за их кораблем. В полиции рассказывают, как террористы пытались завербовать шестиклассника из Кременца. Мальчику предлагали поджечь полицейский участок и объект критической инфраструктуры, но ребенок тоже сообщил школьному полицейскому о переписке.

Обоих ребят уже пригласили после выпуска из школы в полицейские ряды, говорят, им нужны именно такие — сообразительные и смелые.

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