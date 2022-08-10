Восьмикратный чемпион мира из Польше взялся помогать украинским приютам для животных

Восьмикратный чемпион мира по гонкам на собачьих упряжках и тренер-международник, как только Россия полномасштабно вторглась в Украину, решил взяться еще и за волонтерство.

Поляк Игорь Трач помогает нашим военным, а еще — животным, чьи хозяева погибли, или выехали из зоны боевых действий. Теперь приехал в самый большой приют для собак и кошек в Украине, который несколько недель был в оккупации, говорится в ТСН.

Игорь Трач — волонтер из Польши приехал в приют не с пустыми руками, вместе с товарищами привез две тонны корма. Основательница заведения Александра Мезинова не соображает от радости. В приюте более трех тысяч кошек и собак, поэтому еды нужно много.

Восьмикратный чемпион мира по ездовому спорту об агрессии России услышал в Норвегии. И сразу же понял, что оставаться в стороне не может. Так и стал волонтером, уже побывав, в частности, в Киевской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

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«Когда оккупанты напали, я как раз был со своей командой на соревнованиях. Я решил: как только закончим, отправимся в Украину. Со мной связались многие люди со всех уголков мира, передали гуманитарную помощь. Это уже мой двадцать пятый вояж по разным городам и селам вашего государства», — рассказывает он.

Игорь занимается животными, жизнь которых искалечила война. Доставляет корм и забирает, в частности, в Польшу — брошенных на произвол судьбы четырехлапых. Там им ищут новые семьи. «С начала полномасштабной войны мы вывезли в Польшу и другие страны более трехсот четырехлапых. Некоторые животные из Харькова были очень травмированы после бомбежки и им требовалась срочная медицинская помощь. Поэтому мы не могли их оставить на улице», – утверждает он.

В этот приют решил наведаться, узнав, что заведение несколько недель было в оккупации. Здешние жильцы от пережитого приходят в себя до сих пор. Несколько собак погибли – от постоянных взрывов у них не выдержали сердца.

«Собаки, когда слышали эти самолеты, ракеты, «Грады», выскакивали из вольеров, рвали сетку, разрывали и себя», — рассказывает владелица приюта.

Помощи во время оккупации ждать было не из откуда. Рашисты ежедневно шарили по территории. Мобильные сотрудники уничтожали. Владелец приюта Александра еще с несколькими помощниками ездили по окрестным селам под обстрелами, в поисках продовольствия для животных. Вода и свет исчез, супы готовили на огне тоннами

Когда же рашистов выгнали из Киевщины – Александра начала отовсюду принимать в заведение отверженных животных. Курицу Галю вместе с кроликом, овцой, собаками и котами привезли из Бородянского района. Их хозяева покинули во время эвакуации. «Их же собака была голодна и она просто поела их всех и Галя просто случайно осталась и кролик тоже», — рассказывает историю своих подопечных владелица приюта.

Сейчас в приюте расширяют жилую площадь, в планах построить домик для щенков и достроить хижину для кошек, потому что некоторые мяучики, пока ютятся в небольших вольерах. Часть материалов уже закупили, но средств не хватает. «Это 9 миллионов – это 800 квадратов», – говорит Александра.

Игорь Трач осматривает приют, обещая помогать животным из разных уголков Украины и дальше. А еще убежден: наше государство должно обязательно побороть рашизм, потому что это важно не только для Украины. «Сейчас вы сражаетесь, защищая всю Европу. Так что мы вас поддерживаем и верим в победу», — говорит он.

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