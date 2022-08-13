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Восьмилетняя девочка из Винницы все лето поет под открытым небом, чтобы собрать средства для украинской армии

Восьмилетняя девочка из Винницы все лето поет под открытым небом, чтобы собрать средства для украинской армии

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Восьмилетняя девочка из Винницы все лето поет под открытым небом, чтобы собрать средства для украинской армии

Восьмилетняя Кристина Булаевская из Винницы все свое лето посвятила концертам под открытым небом, чтобы собрать деньги для ВСУ. Девочка пела в парках, вблизи крупных магазинов и ТРЦ – и успела собрать чуть больше 24 тысяч гривен.

Передать собранные для украинских военных деньги девочка решила из-за ведущей ТСН Соломии Витвицкой.

Почему для выполнения этой миссии девочка выбрала ее и на что пойдут заработанные деньги – в сюжете ТСН.

Кристина распевается и готовится к очередному концерту под открытым небом. Два месяца 8-летняя девочка поет на винницких площадях и рядом торговых центров и собирает деньги для военных.

"Все началось с дистанционного обучения, каждую пятницу мы с моей учительницей по вокалу говорили, что мы делаем ради победы. И тогда я решила петь для защитников. Наши защитники рискуют своей жизнью, здоровьем, защищают", — говорит маленькая волонтерка .

Ее уличный репертуар состоит только из патриотических песен. Их она искала и выбирала своими силами: "Остановите войну", "Моя рубашка вышиванка" и "Боже великий единственный".

В очередной раз собираясь зарабатывать для армии, девочка берет с собой плакат, который рисовала вместе с мамой, и коробку для денег. Дождь на улице замечает только потом, но он ее не останавливает. Еще несколько песен и можно подводить итоги. Маленькая волонтерка на этот раз собрала чуть больше 300 гривен. Их она прилагает к собранной за лето сумме и начинает собирать вещи. Она собирается отправиться к тому человеку, которому эти деньги для армии решила доверить.

"Хотим передать Соломии Витвицкой. Именно ей, потому, что она такая добрая и она не только помогает защитникам, но еще и заботится о детках из "Охматдета", — говорит девочка.

Чуть больше четырех часов поездом, и девочка в нескольких шагах от выполнения своей столь важной миссии. Волнуется, но решается зайти в студию ТСН. Далее ее ждет знакомство с внутренней кухней телевидения, студия, гримерная и новостное сердце – ньюзрум ТСН. И именно ньюзрум сегодня на несколько минут становится концертной площадкой. Девочка поет "Красную руту".

"Я помню, когда получила сообщение от мамы Кристины и еще долго не могла прийти в себя. Умиляют наши украинские дети, невозможно сдержать ни эмоций, ни слез, потому что насколько для всех нас важна победа и насколько все хотят ее приблизить", — говорит Соломия Вититько.

С начала полномасштабной войны ведущая ТСН успела собрать не менее полутора миллионов гривен. Она организовывала разные аукционы, на одном из них вместе с параолимпийцем Сергеем Емельяновым выставили его золотую медаль и собрали более миллиона и закупили для защитников брнежилеты, дроны, тепловизоры и автомобили. В настоящее время ведущая ТСН официально зарегистрировалась как волонтер. Собранные Кристиной деньги Соломия положит на свой благотворительный счет и уже знает, куда потратит. Денежные средства пойдут на автомобиль и дроны.

После исполненной миссии Кристина с мамой вернется в Винницу и свое дело обещает продолжить. Говорит: все, чтобы ее мечта наконец-то сбылась – закончилась война.

Напомним, украинская певица Джамала вместе с МИДом Украины и Banda Agency представила новую песню Thank you, stranger, которую посвятила всем людям за границей, кто приютил украинских беженцев во время войны.

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